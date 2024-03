Fondazione ITS Tech&Food Academy: Mutti nuovo socio fondatore

È con grande soddisfazione che la Fondazione ITS Tech&Food Academy annuncia l’entrata di Mutti, azienda leader in Europa nel settore del pomodoro, tra la rosa dei suoi soci fondatori.

L’adesione alla Fondazione sancisce una collaborazione di lungo corso tra l’azienda e l’ITS Tech&Food Academy che ha visto gli esperti di Mutti partecipare in aula per docenze con gli studenti dei vari corsi e le visite didattiche realizzate nei siti produttivi e nei laboratori, anche in occasione degli appuntamenti di Imprese Aperte.

Da sempre La Fondazione ITS Tech&Food è al fianco dell’industria conserviera studiando, anche attraverso progetti nazionali come l’ITS 4.0, le necessità di riduzione degli sprechi e di valorizzazione degli scarti nella catena che va dalla coltivazione alla trasformazione del pomodoro, fino alla filiera della distribuzione.

Da quasi quindici anni la Fondazione forma tecnici altamente specializzati per l’industria alimentare, in risposta diretta alle esigenze delle aziende del territorio emiliano-romagnolo e della Food Valley, proponendo percorsi biennali focalizzati sulle tecnologie di prodotto, sul marketing, sullo sviluppo di nuovi prodotti e sulla sostenibilità.

Ed è proprio la sostenibilità uno dei capisaldi della vision di Mutti, che da 125 anni, offre ai consumatori di tutto il mondo prodotti a base pomodoro della massima qualità possibile. Questo accade anche grazie a un costante rinnovamento tecnologico finalizzato ad alzare sempre di più gli standard qualitativi del Gruppo.

«La filiera del pomodoro – afferma Massimo Ambanelli, Presidente della Fondazione ITS Tech&Food Academy – rappresenta una delle eccellenze della Food Valley e siamo entusiasti di accogliere come nuovo socio fondatore Mutti, una realtà simbolo del territorio parmense e non solo. Il settore agroalimentare sta attraversando una fase di grande cambiamento, condizionata da nuove tecnologie, dalle mutate esigenze e preferenze dei consumatori ma anche dagli effetti del cambiamento climatico che influiscono sulla disponibilità e sulla qualità delle materie prime. Con la collaborazione di Mutti, saremo in grado di preparare e formare ancora meglio i nostri Tecnici Superiori, con uno sguardo rivolto al futuro, per anticipare e guidare i cambiamenti, in particolare sul piano tecnologico e della sostenibilità».

«Siamo felici di entrare a far parte dei soci fondatori dell'ITS Tech&Food Academy con la quale abbiamo già una collaborazione decennale – dichiara Federico Luddi, HR Director di Mutti –. La Fondazione svolge un ruolo cruciale nella formazione di personale qualificato per l'industria alimentare del territorio ed è per questo che, da diversi anni, supportiamo il loro progetto offrendo ai giovani tecnici percorsi di formazione e apprendimento e mettendo a disposizione il nostro know-how attraverso le docenze svolte dai nostri esperti durante le lezioni. Guardiamo con fiducia al futuro di questa partnership, convinti che insieme possiamo continuare a promuovere l'eccellenza alimentare della Food Valley, partendo proprio dai professionisti di domani».