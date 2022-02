Nutriscore, bollino nero al vino: "Uno schiaffo ad un comparto fondamentale del nostro territorio"

"La proposta, avanzata ieri - sottolinea Giuseppe Romanini, responsabile Agricoltura del Pd dell'Emilia-Romagna - di introdurre nel sistema di etichettatura nutrizionale a semaforo ‘Nutriscore' una ulteriore fascia di colore nero ‘massima pericolosità' per tutti i prodotti alimentari che contengono alcol, anche in percentuale minima, rappresenta un vero e proprio schiaffo ad un comparto fondamentale per l'Emilia-Romagna e per l'Italia. La cosa purtroppo non ci stupisce: con questo sistema di etichettatura vengono infatti penalizzati prodotti come il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto di Parma in favore di altri, spesso sintetici e di scarso valore. Ora, con la nuova proposta, ad essere a rischio è il comparto del vino".