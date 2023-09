Apre a Parma il Vetcenter: la salute degli animali sempre più al centro nel nuovo Ospedale Veterinario 24h

L’Ospedale Veterinario 24h Vetcenter, situato a Parma presso il centro polifunzionale BLOK30, è una struttura unica che offre un ventaglio completo dei servizi e delle prestazioni di diagnosi e cura della medicina veterinaria di base, specialistica e d’urgenza. Con un investimento di VetPartners Italia di oltre due milioni di euro, il Vetcenter nasce dall’incontro di due strutture d’eccellenza del Gruppo, storicamente radicate nel territorio parmense: l’Ospedale Veterinario Peressotti e la Clinica Veterinaria Jenner. L’esperienza ventennale delle due strutture sarà inoltre affiancata dall’alta specializzazione in ambito neurologico – diagnostico e interventistico – del Centro Neurologico Veterinario, che presto si unirà al progetto Vetcenter a completamento dell’offerta di servizi d’eccellenza del nuovo ospedale.

“I tuoi veterinari di sempre, con tanti nuovi servizi”, questa la frase che accompagna l’apertura del nuovo Vetcenter. E infatti, i pet parent già seguiti all’interno delle strutture Peressotti, Jenner e CNV potranno richiedere il proprio veterinario di fiducia per continuare a essere seguiti dal medesimo

professionista. “Nel nuovo Vetcenter garantiremo un altissimo livello clinico con attrezzature sempre più all’avanguardia, senza mai mettere in secondo piano la familiarità e l’empatia che ci lega ai nostri clienti. Continueremo a chiamarli per nome, a conoscerli e a conoscere la loro storia” commenta il

Dott. Paolo Peressotti, Leader dell’Ospedale Veterinario Peressotti.

Sin dal primo giorno d’apertura i clienti potranno avere accesso al Pronto Soccorso Veterinario h24, alla diagnostica avanzata con tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica (RM), al laboratorio d’analisi interno, alla chirurgia mininvasiva e avanzata, all’anestesiologia, a tutti i servizi specialistici e al Primary Care. Quest’ultimo in particolare è l’assistenza sanitaria quotidiana fornita da medici veterinari con competenze su tutte le branche della medicina primaria come primo contatto con il paziente, per poi diventarne il punto di riferimento principale e reindirizzare, quando necessario, allo specialista corretto.

Prossimamente attivi anche la fisioterapia con idroterapia, la terapia intensiva e la cura degli animali non convenzionali. “All’interno del nuovo Vetcenter potremo offrire ai nostri pazienti un percorso terapeutico completo, dalla diagnostica alla chirurgia fino alla riabilitazione, stando al loro fianco come e più di prima” commenta il Dott. Emanuele Cabibbo, tra i Leader della Clinica Veterinaria Jenner. L’ospedale si conferma un progetto innovativo non solo per i pet e i pet parent, ma anche per tutti i veterinari, proponendosi come nuovo centro di incontro, scambio e collaborazione per i colleghi

del territorio, e non solo. “Il Vetcenter si pone l’obiettivo di ampliare i servizi veterinari della città e diventare un riferimento per i cittadini e i loro pet, oltre che il punto d’unione con i colleghi della zona” commenta il Dott. Emanuele Giordano, Direttore Sanitario del Vetcenter. “Grazie alla collaborazione di un team d’eccezione, raggiungeremo un territorio estremamente ampio, che parte da Parma, si estende per tutta l’Emilia-Romagna fino a raggiungere Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche”.

"Il nuovo VetCenter ha un grande potenziale offerto dalla completezza e dall'avanguardia delle attrezzature. Siamo convinti che la collaborazione e l'interazione con colleghi di indubbia professionalità possano portare a risultati straordinari. Allo stesso tempo, ci teniamo a mantenere quel rapporto empatico con il proprietario e il suo amico a quattro zampe, poiché sappiamo quanto sia importante per la loro tranquillità” afferma il Dott. Alberto Toscano, Leader del Centro Neurologico Veterinario.

“Siamo felici di poter offrire ai pet parent della città e provincia una struttura medica innovativa, oltre che sostenibile. Basti pensare che il Vetcenter è dotato di un sistema di autoproduzione di ossigeno e dei gas medicali”, aggiunge la Dott.ssa Annalisa Veronese, Team Leader del Vetcenter. “Gli animali sono ormai considerati membri della famiglia a tutti gli effetti e, in quanto tali, la loro salute ci sta sempre più a cuore. Per questo motivo sempre più persone cercano un servizio veterinario completo, ad alto valore e accessibile h24. Siamo felici di poter dare il nostro contributo

per rispondere a questa esigenza e migliorare la qualità della vita dei nostri pet” conclude David F. Giraldi, CEO di VetPartners Italia.

UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DEL NUOVO VETCENTER

Situato all’interno del BLOK30, strategicamente vicino alla zona universitaria e all’Ospedale di Parma, il Vetcenter si sviluppa su una superficie di oltre 1200mq su due livelli, entrambi con vetrate esterne per sfruttare al massimo la naturale esposizione solare. Il piano terra, dedicato all’accettazione, vede la presenza di due sale d’attesa – separate per cani e gatti – da cui raggiungere gli ambulatori, anche questi tenuti distinti per specie al fine di garantire la migliore esperienza ai pazienti.

Il piano inferiore, ispirato a criteri di naturalità e benessere, è composto da una sala dedicata al team, una sala conferenze che verrà dedicata alla formazione continua, e un’area centrale da cui monitorare tutti gli ambienti circostanti: la parte ambulatoriale specialistica, le sale operatorie, la

diagnostica, l’area degenza (cani, gatti e infettivi) e la fisioterapia. Efficienza garantita anche in termini di parcheggio: oltre ai tre posti auto di fronte all’ingresso del Vetcenter – riservati ai pazienti del pronto soccorso – all’interno del BLOK30 è presente un ampio parcheggio nell’interrato con posti riservati all’utenza dell’ospedale veterinario.

L’attenzione per il benessere e il comfort di pet, pet parent e del team è confermata anche da una cultura che mette al centro la persona e dalle scelte stilistiche che caratterizzano il progetto del Vetcenter: “Il colore verde salvia tenue e l’arredo in legno, per non appesantire la vista; le forme

tondeggianti delle pareti, per una maggiore armonia; la realizzazione di sale d’attesa separate per cane e per gatto, progettate per rispondere alle specifiche esigenze di entrambe le specie. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il progetto un esempio di architettura etica e

innovativa” commenta Luca Trevisani, Construction Manager di VetPartners Italia.

DOTAZIONI TECNOLOGICHE D’AVANGUARDIA

? Tomografia Assiale Computerizzata

? Risonanza Magnetica

? Radiologia Digitale e Radiologico dentale

? Ecografia

? 3 sale operatorie per interventi chirurgici di base e specialistici, mininvasivi e di laserchirurgia

? Apparecchiature per l’anestesia inalatoria e ventilazione meccanica con monitoraggi completi

multiparametrici

? Postazioni con monitoraggi mutliparametrici per la terapia intensiva

? Reparto di degenza e terapia intensiva: sale di degenza e assistenza h24 dedicate e separate

per cani, gatti, pazienti infettivi, animali esotici e non convenzionali.

? Cure costanti di fluido terapia, somministrazione di farmaci per via endovenosa, supporto

nutrizionale, terapia del dolore, monitoraggio post-operatorio, riabilitazione motoria, etc.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

? Medicina Interna

? Cardiologia

? Dermatologia

? Gastroenterologia

? Endocrinologia

? Dietologia

? Oncologia

? Oftalmologia

? Fisioterapia

? Medicina Comportamentale

? Medicina Omeopatica

? Ortopedia clinica e chirurgica

? Neurologia clinica e chirurgica

? Odontostomatologia

? Chirurgia dei tessuti molli

? Chirurgia mininvasiva

? Endoscopia

? Anestesiologia e terapia del dolore

? Diagnostica per immagini (ecografia e radiologia)

? Diagnostica per immagini avanzata (tc e risonanza)

? Laboratorio Analisi Interno

? Degenza e Terapia Intensiva

? Pronto Soccorso

? Animali esotici e non convenzionali