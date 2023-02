Il Parmigiano Reggiano domina la classifica dei formaggi migliori al mondo

Il Parmigiano Reggiano al primo posto della top ten dei formaggi migliori al mondo. Almeno secondo l’Atlante mondiale della cucina tradizionale TasteAtlas. Al secondo posto il Gorgonzola piccante, al terzo la Burrata. Al quarto posto si trova il Grana Padano, mentre al quinto posto il messicano Oaxaca cheese. Poi, ancora due prodotti Made in Italy, lo stracchino di Crescenza e la mozzarella di bufala campana, seguiti dal Queijo Serra da Estrela (portoghese). Chiudono la Top Ten due pecorini, il sardo e il toscano. Al livello complessivo, l’Italia può vantare 18 formaggi tra i primi 50. I francesi sembrano non averla presa troppo bene, visto che il primo formaggio francese, il Reblochion, si è piazzato soltanto in tredicesima posizione.