Personal Shopper del Caffè in Emilia Romagn: job day a Parma l'8 ottobre

NIMS, azienda padovana parte del Gruppo Lavazza e specializzata nella distribuzione e vendita del caffè in capsula e delle macchine del caffè in Italia, presenta la professione del Personal Shopper del caffè e apre la campagna di reclutamento.

In un momento di congiuntura economica ed occupazionale complessa, NIMS offre, per giovani e non solo, un’opportunità importante e concreta di lavoro flessibile e meritocratico e una carriera in un settore in grande crescita. Il mercato del caffè in Italia infatti continua a puntare sul porzionato, che si conferma il segmento più dinamico nello scenario italiano. L’azienda si dimostra una realtà di successo e sempre alla ricerca di nuove risorse per sviluppare il suo business.

Diventare Personal Shopper del caffè è un’opportunità unica di formazione e carriera nel mondo del lavoro. Si tratta di una figura professionale innovativa, unica e peculiare, che sarà adeguatamente formata per sviluppare competenze specifiche e particolari qualità umane come la capacità di ascolto, la disponibilità e la capacità di entrare in sintonia con il cliente. L'esperto del caffè e Incaricato alla vendita sarà attento a tutte le nuove tendenze del settore, con una grande conoscenza sul caffè, le sue origini, le sue peculiarità e le sue tipologie.

Un caffè può essere buono, intenso, corposo, aromatico, cremoso, pregiato e persino ecologico. Ma a rendere unica la coffee experience contribuiscono diversi altri fattori: la comodità di gustarlo comodamente a casa o in ufficio, l’utilizzo di macchine moderne, prestanti e gratuite, non restare mai senza prodotto, poter contare sulla professionalità di un consulente competente e disponibile. Questi aspetti rendono unico il legame tra NIMS e il consumatore, e il Personal Shopper del caffè ne è l’intermediario e incarna questa missione. I consumatori sono sempre alla ricerca di servizi a valore aggiunto, per risparmiare tempo, avere un prezzo competitivo ma senza rinunciare alla qualità del prodotto. NIMS è in grado di rispondere perfettamente a questi bisogni e la nuova figura professionale offrirà al cliente un servizio unico, con un’assistenza continua a 360°. Il binomio vincente Lavazza Nims, infine, trasforma un qualsiasi caffè in qualcosa di veramente speciale e a “zero pensieri”. Il valore aggiunto è il legame unico che verrà a crearsi tra l’incaricato e il cliente. Grazie all’esclusivo rapporto umano, che solo la vendita diretta può offrire, e all’eccellenza dei prodotti NIMS e Lavazza, il Personal Shopper del caffè potrà diventare un Brand Ambassador dell’azienda, parte di un sistema di valori basato su passione e di inclusività, e il consulente di fiducia di ogni consumatore. Il venditore è il volto che si presenta al consumatore, incarnando in sé tutti i valori del Gruppo, che con grande competenza e preparazione potrà illustrare al consumatore la rinomata qualità dei prodotti firmati Lavazza, il leader del caffè. E la chiave del suo successo sarà proprio la perfetta armonia tra la qualità del servizio che NIMS offre ai suoi clienti da oltre 40 anni e l’esperienza sconfinata di Lavazza nella selezione delle miscele di caffè e realizzazione di macchine espresso all’avanguardia.

La stessa cura che NIMS ha per il cliente, viene applicata al venditore e ne è prova l’attenta e completa preparazione e formazione. In un contesto come quello attuale, dove vigono l’esasperazione della digitalizzazione, la mancanza di rapporto umano della vendita on line, la tendenza di mercato è Back to Human. E questo sarà un fattore chiave di successo per i Personal Shopper del caffè di domani.

Questa opportunità è rivolta a potenziali candidati dalla mente fresca, che sappiano relazionarsi con un pubblico giovane e maturo, che raccontino il mondo del caffè con un sorriso andando incontro alle esigenze di ogni singola famiglia, piccola media impresa e persona. L’operazione di vendita diventa in questo modo un’occasione di contatto, un servizio esclusivo che aggiunge valore alle eccellenze di prodotto, trasformandosi in fonte di reddito e crescita professionale. Da sempre l’incaricato alla vendita di NIMS si pone in maniera moderna, differente dall’immagine stereotipata del venditore porta a porta. Il suo lavoro nasce da un passaparola genuino e spontaneo ad opera di clienti già esistenti, dal tam tam virtuoso che si genera quando la serietà, la professionalità e la preparazione sono qualità imprescindibili. L’attenzione maniacale per il cliente, felice e soddisfatto per la qualità del prodotto acquistato e per il servizio offerto, diventa spesso motore per conquistare nuovi clienti attraverso il passaparola e attivare un business di successo.

“In un momento così particolare, dove regna l’incertezza – afferma Flavio Ferretti, Amministratore Delegato NIMS - siamo onorati di poter offrire l’opportunità di entrare nel nostro grande Gruppo, una realtà solida e sempre proiettata al futuro. Siamo inoltre convinti che la professione del Personal Shopper del caffè possa dare una rinnovata e moderna immagine al consulente, nuovo appeal ad un professionista preparato e competente, ambasciatore dell’azienda e consulente per il consumatore”.

Diventare Personal Shopper del caffè con NIMS significa entrare in un grande e solido Gruppo. NIMS è azienda italiana specializzata nella distribuzione e vendita diretta del caffè in capsula e di macchine su tutto il territorio nazionale, entrata a far parte del Gruppo Lavazza nel 2017, due realtà che condividono una storia di successo e valori come tradizione, esperienza e cultura aziendale. L’azienda padovana, con un fatturato di 110 milioni di euro, conta oltre 1 milione di clienti a cui offre tutta la qualità dei prodotti caffè (core business), della linea benessere e non solo. 130 dipendenti, 150 uffici commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 3.000 Incaricati alla vendita, preparati e professionali, pronti a creare un rapporto di fiducia diretto con il consumatore e a fornirgli tutto il supporto necessario attraverso un incontro piacevole e informativo. 8 miliardi di tazzine di caffè vendute in 25 anni, per un totale di 321 milioni di caffè ogni anno.