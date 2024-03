Rete elettrica più sicura: 12 milioni di euro di investimenti su Fidenza

In arrivo a Fidenza una rete elettrica più sicura, più flessibile, digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi, grazie a fondi del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella sua realizzazione è impegnata la società del Gruppo Enel, E-Distribuzione, che ha presentato al sindaco Andrea Massari, al vicesindaco Davide Malvisi e ai dirigenti e tecnici comunali, il significativo piano di interventi volti a migliorare la qualità del servizio elettrico per oltre 16 mila clienti.

Sono già in corso una serie di interventi di E-distribuzione per il rifacimento, il potenziamento e l’automazione di 109 cabine secondarie (di cui 21 Posti di Trasformazione su Palo) distribuite sul territorio. I lavori consistono nella sostituzione di trasformatori, che saranno in grado di soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le cabine secondarie delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti.

Sono inoltre in fase di progettazione e autorizzazione i lavori per la costruzione di 54 km di cavi interrati e aerei di media tensione, di cui 17 km in percorrenza interrata sulle strade comunali, e la ricostruzione di porzioni significative di linee di bassa tensione.

Con questo piano di restyling, che prevede un investimento di 12 milioni di euro, proseguirà il potenziamento della Cabina Primaria denominata “Fidenza Nord”, che rappresenta un impianto cardine all’interno del sistema elettrico perché riceve elettricità dalle linee di alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente, verso le aziende e abitazioni, su un territorio molto vasto“.

Dodici milioni di euro di investimenti per Fidenza – spiega il sindaco di Andrea Massari - sono una notizia importante e non possiamo che ringraziare E-Distribuzione ed Enel per l'impegno sostanziale messo in campo per potenziare e rinnovare gli elementi del sistema elettrico che fornisce energia alla nostra città. Migliorare la qualità del servizio elettrico per oltre 16 mila fidentini significa offrire alla nostra comunità un servizio più efficiente e in grado di gestire sempre meglio e in sicurezza ogni tipo di evento straordinario che dovesse colpire il nostro territorio".

“Il progetto di E-Distribuzione per il Comune di Fidenza che ringrazio per la proficua collaborazione - commenta Roberta Fanti responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Parma - si inserisce in una più ampia programmazione volta ad incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici”.

Contestualmente migliorerà la resilienza del sistema elettrico con la riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.