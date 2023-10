"Sanità nel Distretto Sud-Est: quali prospettive?": il 25 ottobre incontro pubblico

Nell'ambito degli approfondimenti avviati dalla CGIL sul territorio in merito agli sviluppi del sistema socio-sanitario provinciale alla luce anche della situazione nazionale, è in programma per il prossimo mercoledì 25 ottobre, alle ore 9, nella Sala Municipale di Langhirano (p.za Giacomo Ferrari, 1), un incontro pubblico sul tema "Sanità nel Distretto Sud-Est: quali prospettive?".

L'incontro è promosso dalle Camere del Lavoro di Langhirano e Collecchio, insieme a SPI e FP CGIL Parma, con il patrocinio del Comune di Langhirano, e intende ragionare con i diversi attori coinvolti sulle ricadute nel territorio distrettuale di quanto viene delineandosi rispetto al futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

Paolo Spagnoli, Segretario Confederale CGIL Parma, introdurrà i lavori. Alla tavola rotonda, coordinata da Vincenzo Vassetta, Segretario di Zona CGIL Langhirano, interverranno Giordano Bricoli, Sindaco di Langhirano, Andrea Massari, Presidente CTSS Parma, Ruggero Maria Manzotti, Segretario FP CGIL Parma, Giovanni Gelmini, Direttore Distretto sud-est Parma, Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Commissario AUSL Parma, e Valentina Anelli, Segretaria Generale SPI CGIL Parma. Seguiranno gli interventi di Rosalba Calandra Checco, Segretaria Regionale FP CGIL, Lisa Gattini, Segretaria Generale CGIL Parma, e Barbara Lori, Assessore Regione Emilia-Romagna.