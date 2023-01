Sciopero dei benzinai, la Cisl: "Non abbiamo nulla a che fare con Fegica"

"In relazione alle notizie aventi ad oggetto la dichiarazione di sciopero generale dei distributori carburanti su rete ordinaria e autostradale il 25 e 26 gennaio 2023 da parte di alcune associazioni, tra cui, a detta di alcuni organi di informazione anche della “Fegica Cisl”, la CISL Nazionale specifica in una nota che tale associazione non ha alcun legame associativo o di altra natura con la Confederazione. A tal proposito, la Cisl Nazionale, tramite il proprio servizio legale, ha più volte diffidato la predetta associazione dall’utilizzo più illecito che illegittimo della denominazione “Cisl” idoneo a creare uno stato “confusorio” rispetto ai terzi. Essendo finora rimaste inevase le diffide inoltrate (non ultima quella dell’8 marzo 2022) la CISL Nazionale nel ribadire l’assoluta estraneità e distanza dalla iniziativa di sciopero, promuoverà le competenti azioni presso le autorità giudiziarie al fine di denunciare l’illecito comportamento perpetrato in spregio anche alle più elementari norme di correttezza e buona fede”.