Servizi Italia: rinnovo delle RSU

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU in Servizi Italia, la società di lavaggi industriali per il sistema ospedaliero, di forniture e di servizi sanitari, con sede principale a Castellina di Soragna operativa con più di 50 siti produttivi in Italia e nel mondo.

Il rinnovo delle RSU all'interno dello stabilimento di Castellina di Soragna, ha visto la FILCTEM CGIL territoriale affermarsi con un ottimo risultato, ovvero il 78% dei voti e l'elezione di 5 delegati sindacali sui 6 eletti.

"Sicuramente un risultato importante per la categoria - commenta Paolo Chiacchio, funzionario FILCTEM - frutto del lavoro svolto dai delegati fino ad oggi, che richiama ad uno sforzo ulteriore per migliorare le condizioni di lavoro del personale impiegato nel sito, a partire dall'avvio della trattativa, che si svolgerà a livello nazionale per il rinnovo, per il triennio 2022-2024 del contratto aziendale".