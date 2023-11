"Innovazioni nella rete dei servizi socio sanitari: prospettive di sviluppo", tavola rotonda lunedì 13 novembre

In Emilia Romagna sono 322 mila gli anziani con oltre 65 anni che vivono da soli e rappresentano il 15,8% delle famiglie totali della nostra regione; dal 2050 si stima che un terzo della popolazione della nostra regione sarà over 65 ed uno su quattro vivrà da solo.

Nell’ottica di una società sempre più longeva, lo Spi Cgil di Parma organizza la tavola rotonda “Innovazioni nella rete dei servizi socio sanitari: prospettive di sviluppo”, un focus sui servizi socio assistenziali per provare a tracciare una strada per rimodulare e rinnovare il sistema dei servizi che durante il periodo Covid ha evidenziato molte criticità e fragilità latenti, ancora oggi non risolte.

Interverranno per i saluti il sindaco di Parma Michele Guerra e la segretaria generale della Cgil Parma, Lisa Gattini. L’introduzione sarà a cura di Valentina Anelli, segretaria generale Spi Cgil Parma. Al tavolo dei relatori: Igor Taruffi, assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Daniela Bortolotti della segreteria Spi Cgil Emilia-Romagna, Ettore Brianti, assessore al Welfare del Comune di Parma.

La tavola rotonda sarà l’occasione per affrontare nodi come l’intreccio tra ambito sociale e ambito sanitario all’interno delle Case di comunità, le problematiche relative ai servizi residenziali per anziani (l’anello debole durante la pandemia), il sostegno alla domiciliarità e all’invecchiamento attivo.

L’appuntamento è per lunedì 13 novembre alle 9.30, presso l’Hotel Parma & Congressi.