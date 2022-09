SPINPIAZZA - Il sindacato pensionati Spi-Cgil per una settimana nelle piazze dell’Emilia-Romagna

In un momento così importante per la vita del nostro Paese lo Spi-Cgil ha deciso di essere presente in più di 200 piazze delle maggiori città dell’Emilia-Romagna con banchetti e gazebo. Dal 5 all’11 settembre le volontarie e i volontari informeranno i cittadini sui servizi che il sindacato fornisce (dai controlli sulla regolarità della “busta paga” del pensionato all’attivazione dello Spid) e sulle battaglie che porta avanti su temi di grande attualità sociale e politica: sanità pubblica, aiuto ai più fragili, un’equa riforma fiscale, la riforma delle pensioni…

Proprio in campagna elettorale, pur mantenendo la propria abituale autonomia rispetto alle forze politiche, lo Spi invita tutti i cittadini alla partecipazione alle elezioni politiche (purtroppo negli ultimi anni in grave flessione anche nella nostra regione) e ripropone agli amministratori pubblici le richieste più pressanti del sindacato pensionati: una legge nazionale sulla non autosufficienza, la riforma delle pensioni, la lotta all’evasione fiscale e una politica fiscale più equa e all’insegna della progressività, più fondi alla sanità pubblica ancora impegnata nella lotta alla pandemia.

Lo Spi-Cgil riafferma anche il proprio impegno a fianco delle nuove generazioni per una società più giusta e meno precaria e nella lotta per la Pace e contro i cambiamenti climatici, tutte emergenze che mettono a rischio soprattutto il futuro dei nostri giovani.