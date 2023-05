Da oggi il via a Sps: in Fiera oltre 800 espositori sull'industria digitale

Appuntamento da oggi al 25 maggio con SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano: Si tratta dell'evento annuale per conoscere nuovi trend e confrontarsi sui temi più sfidanti dell'automazione industriale.

Sono oltre 800 gli espositori. La rassegna si articola su 6 padiglioni: dalle tecnologie di ultima generazione per la fabbrica 4.0 al percorso District 4.0.

In questa edizione ci sarà anche uno spazio sulle soluzioni più innovative e sostenibili per l’industria.