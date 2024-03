Stranieri: protocollo tra il comune di Fornovo e la Cisl

“È un protocollo d'intesa che non a caso viene fermato l'8 marzo con un'intenzione vera rispetto tutto quello che gira intorno al tema del femminile: il progetto punta sull'autonomia delle donne che hanno una straordinaria capacità di resilienza.” Con queste parole, la sindaca di Fornovo Michela Zanetti spiega la decisione del Comune di Fornovo di firmare il protocollo d’intesa con Cisl Parma Piacenza per promuovere azioni ed interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune: “Noi vogliamo dare un'opportunità a chi sente il bisogno di autonomia soprattutto dal punto di vista della comunicazione. La barriera linguistica è a volte insormontabile in tanti ambiti della vita e soprattutto le donne che sono qui, che abitano qui, molto spesso fanno fatica nel quotidiano: dal comunicare con il medico, la scuola, la spesa, azioni che per noi sono scontate, per altri possono invece rappresentare un problema – dice la Sindaca - questi sono limiti che devono essere superati e noi vogliamo dare la possibilità di miglioramento linguistico con il valore aggiunto di una comunità da frequentare al di fuori della vita familiare, scoprendo così che si possono allacciare rapporti di amicizia e condivisione.”

Il sindacato ha voluto presentare una serie di progetti volti ad emancipare le donne attraverso azioni concrete: “Insieme al Coordinamento Donne ed ANOLF abbiamo steso un programma di iniziative a partire dal corso di alfabetizzazione informatica – dichiara Angela Calò, segretario generale aggiunto CISL Parma Piacenza - primo passo in questa direzione perchè riteniamo che oggi sia fondamentale. Oggi tutto passa ai sistemi informatici dallo SPID alle iscrizioni dei figli a scuola. Metteremo in campo anche altre iniziative perché un'amministrazione comunale non può prescindere dal trovare azioni inclusive nei confronti delle persone, di qualunque tipo: la sindaca di Fornovo ha appoggiato da subito la nostra proposta con questo obbiettivo anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, sfruttamento e discriminazione.””

Il protocollo d’intesa prevede che l’Amministrazione individui nel proprio territorio luoghi e spazi adatti per accogliere le persone che parteciperanno ai progetti mentre CISL Parma Piacenza sosterrà i costi di realizzazione (materiale didattico, docenti ed insegnanti) ed è stato firmato anche da Nabila Mhaidra in qualità di presidente di ANOLF: “Il mio percorso in Italia è iniziato proprio da Fornovo e sono particolarmente contenta che l'iniziativa parta da qui. Questa intesa è utilissima perchè sappiamo bene che oggi senza conoscenze del mondo digitale ci sono molti ostacoli difficili da superare. Con questa azione si apre un percorso dedicato alle donne del territorio che potranno in seguito frequentare anche altri corsi che apriranno molte opportunità. Iniziative come queste – conclude Mhaidra - sono uno stimolo importante per le donne straniere del territorio che potranno uscire di casa scoprendo che c'è tanto da imparare per raggiungere maggiore consapevolezza delle proprie competenze e capacità.”