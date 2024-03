Sunia: Yuri Ferrari eletto segretario generale

Yuri Ferrari è il nuovo segretario generale provinciale del SUNIA, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. È stato eletto nel pomeriggio di ieri all'unanimità dal Direttivo riunitosi in Camera del Lavoro.

Ferrari succede a Corrado Turilli, segretario dal dicembre 2017, che lascia l'incarico per nuovi avventure professionali e al quale è andato il vivo ringraziamento di tutta l'organizzazione per l'importante lavoro svolto in questi difficili anni.

Classe '96, pur giovanissimo Yuri Ferrari, studente di Scienze politiche e con una formazione "sul campo" al CAAF CGIL, porta con sè da sempre una passione per l'attività politica con particolare attenzione agli ambiti dell'istruzione e della legalità.

"Le politiche abitative oggi più che mai - ha dichiarato Ferrari nel suo discorso programmatico - necessitano di uno sguardo più ampio, una visione di insieme, che alla casa affianchi numerosi ambiti, quali l'accessibilità e l'inclusione, la mobilità, la progettazione di una città sempre più a misura d'uomo. Oggi occuparmi del SUNIA significa rispondere ad un bisogno sociale sempre più emergente, poichè la casa rappresenta un bene primario di cui nessuno di noi può fare a meno ma nonostante questo non risulta ancora a disposizione di tutti e tutte. I canoni mensili e le difficoltà economiche aumentano, i salari no. Un sindacato inquilini che voglia stare al passo con i tempi deve avere davanti questo quadro generale. E non lasciare indietro nessuno".