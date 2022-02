Terme Baistrocchi: "Nessun licenziamento: riaprirà il 24 marzo"

"Il fallimento di ADG Srl - si legge in una nota di Allegroitalia - dichiarato dal Tribunale di Parma il 9/2/2022 non incide sulla gestione di Salus Per Aquam Srl del Centro termale "Il Baistrocchi" di Salsomaggiore Terme e pertanto tutti i posti di lavoro sono garantiti. Dallo scorso ottobre, Salus Per Aquam ha visto l'ingresso nella maggioranza della compagine societaria della Rete Allegroitalia, di cui fanno parte numerose strutture alberghiere e termali in tutta Italia.

In questi giorni il Baistrocchi è chiuso al pubblico per alcuni lavori di manutenzione indifferibili: la riapertura è prevista per il 24 marzo prossimo. L'hotel Valentini ha invece riaperto il 6 febbraio scorso, dopo circa 2 anni di chiusura dovuti alle difficoltà causate dalla pandemia. La nuova gestione "Allegroitalia" è fortemente impegnata a rilanciare le attività in Salsomaggiore Terme attraverso un team dedicato, che vede Tommaso Morciano nuovo Amministratore della Società, Alessandro Germinario nuovo Direttore Generale affiancato anche dal Direttore Commerciale Davide Roncalli. Nuovo Direttore Sanitario è la dottoressa Roberta Gazzini. Anche Maurizio Righini, profondo conoscitore del settore e della realtà locale collabora nel team.