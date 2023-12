"Malattie e straordinari non pagati": venerdì 22 sciopero dei lavoratori della logistica di Esselunga

I lavoratori della logistica del punto vendita Esselunga situato in via Colajanni a Parma annunciano uno sciopero per venerdì 22 dicembre, in risposta a una vertenza aperta riguardante i pagamenti in solido da parte dell'appaltatrice di Esselunga.



"La vertenza con l'azienda che ha gestito l'appalto fino all'11 aprile 2023 riguarda un periodo di tre anni - sottolinea la Filt Cgil - durante i quali i lavoratori non hanno ricevuto i pagamenti corrispondenti ai primi tre giorni di malattia, varie maggiorazioni e straordinari, violando gli accordi contrattuali.



Nonostante siano state sollevate ripetute questioni fondamentali in merito ai diritti dei lavoratori e agli accordi contrattuali, l'azienda appaltatrice non ha intrapreso i necessari passi per affrontare la situazione o avviare le transazioni in modo costruttivo.



I lavoratori interessati, rappresentati dalla FILT CGIL di Parma e Modena, chiedono una risposta immediata da parte della dirigenza dell'azienda appaltatrice e di Esselunga per risolvere entrambe le vertenze e garantire il rispetto degli accordi contrattuali.

Inoltre, gli scioperanti richiedono un incontro urgente con i rappresentanti delle aziende coinvolte al fine di negoziare soluzioni eque e giuste per tutte le parti coinvolte.



Lo sciopero avrà inizio alle ore 5 e si protrarrà fino alle ore 15. I lavoratori interessati saranno posizionati presso il punto vendita di Esselunga di Via Emilia Ovest in via Napoleone Colajanni per sensibilizzare i clienti e la comunità locale sulla loro situazione".