Vicofertile in festa in piazza delle Terramare tra DJ Frambo e stand gastronomici

“Vicofertile in Festa” si svolgerà venerdì 2 e sabato 3 settembre a Vicofertile, con una proposta di cucina tradizionale legata al territorio e una ricca carta di vini, birre e cocktail organizzata dalle associazioni “Vecchia Vico” e “I Cittadini di Vicofertile”, in collaborazione con AVIS S. Pancrazio e con il patrocinio del Comune di Parma.

Le serate a ingresso libero si svolgeranno in piazza delle Terramare, in centro al paese di Vicofertile, sotto un cielo stellato di led luminosi di oltre 500 metri totali. Nelle due serate gli stand gastronomici apriranno alle 18, con proposte che spaziano dai tortelli d’erbetta a quelli con patate al sugo di funghi porcini freschi, dalla torta fritta con salumi e prosciutto crudo di Parma alla porchetta con fagioli, e inoltre vari tipi di pizze. Il tutto accompagnato da una carta dei vini di eccezionale ampiezza con i classici del territorio, Lambrusco, Malvasia, Gutturnio, affiancati da pregiate bollicine di Prosecco, Franciacorta e Trento DOC. E inoltre birra e cocktail preparati al momento.

Eccezionale anche la proposta musicale di venerdì 2 settembre con i “Ragazzi del Secolo Scorso” e le travolgenti canzoni degli anni ’60 e ’70. Dalle 23 la nuovissima Silent Disco, dove tutti potranno ballare ascoltando musica da apposite cuffie wireless dotate di due canali con proposte musicali differenti con le più recenti hit del momento.

Sabato 3 settembre grande chiusura della festa con il mitico DJ Frambo, storico deeJay che farà ballare tutta la piazza con la più scatenata musica dance dei fenomenali anni '70/80 ma anche afro, funky e non solo. Sarà inoltre presente il gazebo delle associazioni “I Cittadini di Vicofertile” e “Vecchia Vico” in cui sarà possibile associarsi ed informarsi sulle prossime attività. Ci sarà anche il gazebo del Controllo di Vicinato di Parma, per chi volesse aderire gratuitamente ai gruppi di Vicofertile e Valera-Vigolante o avere informazioni sui tanti gruppi presenti in città.