A Busseto una mostra per celebrare il 123° anniversario della morte di Giuseppe Verdi

Inseriti all’interno della programmazione del Comune di Busseto per celebrare il 123° anniversario della morte di Giuseppe Verdi, alla Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma sono in programma una mostra e una conferenza per omaggiare il grande Maestro bussetano. Il 26 gennaio alle 21 Corrado Mingardi terrà un approfondimento dal titolo: “La prima volta Verdi - Milano 1834: il libretto della Creazione di Haydn in cui appare a stampa il suo nome”. Un’occasione per conoscere da vicino una rarissima testimonianza dell’attività dei primi anni del giovane Verdi a Milano. Dopo la delusione della mancata ammissione al Conservatorio, il ventunenne bussetano collabora all'orchestra dei nobili Dilettanti che hanno sede al Teatro dei Filodrammatici, a fianco della Scala. Nell'aprile del 1834 accompagna e poi dirige un'esecuzione della Creazione di Haydn. L’anno dopo dirigerà La Cenerentola di Rossini con la stessa compagine. La frequentazione della Nobile Società è il passaporto per il giovane musicista per entrare in contatto con i circoli culturali, che gravitano intorno ai salotti patriottici delle nobildonne milanesi. Dal 27 gennaio al 31 marzo, invece, sarà possibile visitare una piccola ma interessante esposizione di documenti conservati nelle Collezioni d’Arte di Fondazione Cariparma tra Parma e Busseto relativi alla scomparsa del Maestro il 27 gennaio del 1901. La mostra “Giorno di pianto, di fier dolor - La morte di Verdi nei giornali e nelle cartoline del tempo: mostra documentaria” sarà allestita nei saloni monumentali della Biblioteca e nelle sale del Monte di Pietà. Si tratta di quotidiani e riviste dell’epoca e di cartoline emesse per l’occasione; tra queste ne compare una, numero 4 su 50, con timbro postale proprio di quel 27 gennaio indirizzata al Senatore Micheli per informarlo del triste evento. Visite guidate ogni sabato alle 16 e nelle due domeniche del ciclo Meravigliosa Biblioteca previste l’11 febbraio e il 10 marzo 2024.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: https://www.fondazionecrp.it/attivita- culturali/biblioteca/