Al Parco Ducale la mostra Gloria d'Amore

La mostra GLORIA d’AMORE 2021, parte del programma ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, vuole essere il riferimento contemporaneo alle scenografie create dai veneziani fratelli Mauro per il matrimonio di Odoardo Farnese e Dorotea Sofia di Neoburgo nella Peschiera del Parco Ducale appositamente creata. Questo evento è descritto nel volume edito da CARIPARMA “Il DOVERE della FESTA. Effimeri barocchi farnesiani”. L’evento artistico vuole collegare Parma e Venezia – due città di grande importanza artistica - anche nel tempo presente. Il rapporto fra l’arte e l’ambiente oggi è fondamentale. L’elemento “ACQUA” apre un dibattito sul nostro futuro. L’arte può e deve essere uno strumento di valorizzazione importantissimo per il nostro patrimonio ambientale e culturale.

La mostra si svolge preso la Peschiera del Parco Ducale di Parma.



Curatrice: Simonetta Gorreri, parmigiana d’origine, poetessa presentata da Attilio Bertolucci è presidente di ARTLIFE for the World Associazione Culturale di mostre ambientali. Fra cui ricordiamo l’importante ARTELAGUNA ’95 nel Bacino di San Marco sotto la direzione di Jean Clair, in occasione del Centenario della Biennale Arti Visive e la recente mostra per il Palladio “CASA di VITA / armonia del tempo” realizzata nel 2019 a Villa di Maser TV.



Artisti: Artico Julia (Italia) / Buset Samuele (Italia) / Ylenia Deriu (Italia) / Hugo Marie (Francia) / DAMSS ART (Italia) / Liebl-Osborne Petra (Germania) / Rosin Maria Grazia (Italia) / Tesche-Mentzen Antje (Germania)



PARTNERS DELLA MOSTRA: CARIPARMA / REGIONE DEL VENETO / FIAS - Federaz. Italiana Attività Subacquee di Parma / Associazione Culturale Italo-Tedesca Venezia (ACIT) / Assicurazioni GENERALI



https://www.facebook.com/artlifefortheworld.venice