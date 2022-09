Al Salone del Camper anche Ralf Schumacher

Ralf Schumacher sarà al Salone del Camper di Fiere di Parma martedì 13 settembre 2022. L’ex pilota di Formula 1 sarà alle 13 al padiglione 3 stand C030, per presentare in anteprima assoluta in Italia il “suo” camper firmato Schumacher Edition by Robeta. Un van super lusso, che Robeta ha sviluppato assieme al pilota, dagli interni eleganti, grigio e antracite, con pregiate finiture in legno.

Ralf Schumacher, oltre ad essere un grande appassionato del mondo dei camper, è un intenditore di vini. Al termine dell’inaugurazione stapperà un rosè del Collio sloveno che porta il suo nome per festeggiare con i visitatori. L’interesse di un personaggio famoso come Schumacher verso il mondo del camperismo testimonia come la vacanza itinerante sia diventando sempre più trendy, perché può essere informale e semplice, ma anche sofisticata e ricercata. Per tutti i gusti e le tasche.