Around Banksy: i prossimi appuntamenti

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Around Banksy”, il palinsesto di eventi che celebreranno l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”.

La rassegna Around Banksy è organizzata dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, in collaborazione con Comitato Parma 2020, Art Lab Bene Comune, TEP, Teatro Regio di Parma, Verdi OFF, McLuc Culture, ACER Parma, Fondazione Cariparma, LUdE, In Strada Caduti In Strada Rinati, Cultura Italiae, Laboratorio Aperto Parma, Gruppo Scuola, Eidè e Aurora Domus.

Il calendario degli appuntamenti sarà via via aggiornato, con tutte le informazioni utili per vivere le tante iniziative dedicate alla street art cittadina nei prossimi mesi. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.parma2020.it. Tutti gli eventi della rassegna saranno gratuiti e nel pieno rispetto della normativa per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19.

PROGRAMMA

Rassegna “Around Banksy”

sabato 18 settembre

Agli appuntamenti interverranno l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Michele Guerra, il consigliere delegato alla Creatività Giovanile Leonardo Spadi e l’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma e Direttore artistico del Festival Verdi, Barbara Minghetti, curatrice di Verdi Off è confermata e gli artisti.

Samarium & Magnolia Grandiflora

Data: sabato 18 settembre dalle 10:45 alle 16:00

Luogo: Piazza Garibaldi

Descrizione: l’autobus decorato dall’artista Fabio Petani nel 2017 sarà esposto in Piazza Garibaldi dalle ore 10:45 alle ore 16:00 di sabato 18 settembre (e dalle 10:00 alle 18:00 nei seguenti giorni: domenica 26 settembre, sabato 2, domenica 10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30 ottobre).

Artista: Fabio Petani

In collaborazione con: TEP

Verdi Graff Contest

Data: sabato 18 settembre 2021 (e successivamente donate alle RSA della città)

Luogo: Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa dalle 9:30 alle 21:00

Descrizione: Contest nazionale di Graffiti. Il tema ispiratore, per gli artisti selezionati sono le opere di Giuseppe Verdi. Una giornata dedicata alla street art con protagonisti i writers che hanno aderito alla call di Verdi Off e McLuc Culture. Le idee elaborate prendono finalmente forma e colore in una re-interpretazione della figura e dell’opera di Giuseppe Verdi, dando vita a creazioni inedite e originali nelle quali il mito immortale dialoga con la contemporaneità e lo spazio urbano. Ecco allora che i personaggi delle opere verdiane si rispecchiano in personalità e storie contemporanee, come se una macchina del tempo avesse messo in connessione due epoche, neanche poi così lontane. In collaborazione con McLuc Culture

Accesso libero senza prenotazione

Bus tour dei murales di Parma

Data: sabato 18 settembre 2021 (partenza da Piazza Garibaldi alle 16:00, alle 17:15 e alle 18:30).

Luogo: nei vari quartieri

Descrizione: tour dei murales della città con il bus decorato da Fabio Petani (necessaria la prenotazione attraverso l’APP Parma 2020)

In collaborazione con: TEP

Fidenza Village

Da venerdì e per tutto il weekend del 18 e 19 appuntamento con l’arte di Peeta a Fidenza Village. L’artista ha completato il murales anamorfico sulla Grande Torre del Villaggio, trasformato in questi giorni in una grande mostra a cielo aperto da creativi di fama internazionale. Manuel di Rita, in arte Peeta, è tra i più importanti street artist internazionali, conosciuto per i suoi spettacolari murales anamorfici.

L’arte di Peeta infatti trasforma completamente le architetture attraverso illusioni ottiche incredibili che ingannano l’occhio dello spettatore. Come ogni opera di Peeta anche quella sulla Grande Torre di Fidenza Village, appena completata dall’artista, è pensata per stupire ed emozionare il pubblico. L’invito ai visitatori è scattare una foto cercando proprio il “punto magico” che svela l’essenza dell’opera.