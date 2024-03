Lo scrittore statunitense Brian Evenson ai Diari di Bordo

Gli ultimi giorni" dello scrittore statunitense Brian Evenson sarà presentato alla Libreria Diari di Bordo - Libri Per Viaggiare di Parma martedi 12 marzo alle ore 18. Con l"autore sarà presente il traduttore Orso Tosco e l'interprete Seba Pezzani.

Brian Evenson (Iowa 1966) è scrittore, traduttore, critico e docente universitario. Secondo George Saunders, "in America non c'è scrittore di narrativa più intenso, prolifico e apocalittico".

La trama del libro - Dopo l’amputazione di una mano Kline, agente sotto copertura, vive un’esistenza solitaria: trascorre il tempo nel suo appartamento, refrattario a qualsiasi tipo di contatto. Un giorno, però, il telefono squilla. “È la fortuna che bussa,” dicono due sconosciuti, offrono un’interessante opportunità di lavoro. Kline non ne vuole sapere ma i suoi interlocutori non stanno davvero chiedendo. Viene quindi portato controvoglia nel quartier generale della Confraternita della Mutilazione, ed entra nel mondo altro costruito da questa setta follemente fedele ai propri principi. Kline deve indagare su un omicidio avvenuto nella Confraternita, ma ogni apparente verità è il frammento di un’incomprensibile opera più grande, proprio come il suo braccio tronco che termina in una mano fantasma, inesistente eppure per lui vivissima. Mentre tenta di farsi strada in un labirinto di menzogne, minacce e inganni, Kline scopre che la sua stessa sopravvivenza dipenderà da un atto di pura volontà ed emancipazione.