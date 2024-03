“Percorrendo la Strada Maestra”: il concorso fotografico per ricordare Padre Lino

È in svolgimento il Concorso Fotografico Padre Lino “Percorrendo la Strada Maestra” che vedrà premiati i primi tre scatti classificati. Nel periodo 11 al 19 maggio sarà allestita una Mostra, con le migliori 25 opere, presso l’Oratorio di Sant’Ilario a Parma aperto eccezionalmente al pubblico per l’evento. In seguito l’esposizione si sposterà nel salone centrale della sede della Provincia di Parma in Stradone Martiri della Libertà.

Il termine ultimo per la partecipazione è fissato al 8 aprile. Nel 2024 ricorre il centenario della morte di Padre Lino Maupas, l’Apostolo della Carità, avevo a Parma nel primo quarto del Novecento. L’Associazione degli Amici di padre Lino promuove una serie di azioni per valorizzare la sua memoria e la sua figura, portatrice di un messaggio sempre atuale. Riscoprire anche con l’aiuto dell’obiettivo fotografico, luoghi, oggetti e gesti legati in qualche modo al frate dalmata, significa sotolineare la continuità del suo agire e il valore intramontabile dei suoi ideali e contribuire alle azioni sociali che ancor oggi operano a sostegno degli ultimi (Mensa, Casa di riposo, centro di accoglienza). Informazioni sono disponibili al sito www.phpadrelino.it, sempre dal medesimo indirizzo è possibile inviare le opere.