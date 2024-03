“Donne e Salute”, incontro sulla medicina di genere

Un appuntamento per parlare della medicina di genere con un nuovo linguaggio, tutto al femminile. Giovedì 21 marzo 2024 alle ore 10 nella

Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Piazza Gramsci, 1), si parlerà di “Donne e Salute”, con la psicologa Barbara Bruni dell’Ausl di Parma, ed Elisa

Bertola, ginecologa dell’Ospedale di Vaio a Fidenza. L’incontro, organizzato dal Centro per le Famiglie del Distretto Sud Est in

collaborazione con il Comune di Sala Baganza, Circolo Arci Enigma e Banca del Tempo, rientra nel calendario di appuntamenti di “Mamme al

Centro”, ma sarà aperto a tutte le donne. Per ulteriori informazioni, si può contattare il Centro per le Famiglie al numero 0521 3311395, oppure inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.