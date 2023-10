Eccellenza e solidarietà: cena benefica dedicata alla realtà di San Patrignano

Un luogo unico al mondo immerso nella Parma Food Valley che unisce le eccellenze del territorio con le produzioni enogastronomiche della comunità di San Patrignano, per una serata all’insegna dei valori della solidarietà e della condivisione. Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci farà da cornice alla cena benefica a favore della comunità di San Patrignano, organizzata da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy insieme a Parma Quality Restaurants, che avrà luogo il prossimo 16 ottobre 2023.

L’esclusivo evento culinario rappresenta un momento unico per scoprire da vicino la realtà di San Patrignano, la più grande comunità d’Europa, fondata nel 1978, che accoglie ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza ed emarginazione. La serata ha l’importante finalità di raccogliere fondi per sostenere i giovani che ogni giorno, con fatica, cercano di costruirsi un nuovo futuro grazie al percorso intrapreso all’interno della struttura.

«Come Fondazione siamo orgogliosi di essere a fianco della Comunità di San Patrignano, contribuendo alla realizzazione e alla promozione di questo meraviglioso evento. Una cena benefica che porta a tavola le eccellenze della Parma Food Valley ma che ha il principale obiettivo di dare un sostegno reale a tutti i ragazzi ospiti di questa importante realtà, supportandoli nel loro percorso di formazione - Sottolinea Massimo Spigaroli, chef stellato e Presidente di Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy.

«San Patrignano è legata al territorio di Parma da un’amicizia di lunga data e non possiamo che ringraziare la Fondazione per questa ulteriore opportunità di farci conoscere e far scoprire i nostri prodotti. Per noi e i nostri ragazzi il cibo e la cucina sono vita, riscatto e possibilità di rinascita e occasioni come questa sono per loro preziose, per toccare con mano il valore del loro impegno di ogni giorno, per comprendere che sono in grado di creare valore per se stessi e per gli altri - Sottolinea Roberto Bezzi, Presidente Cooperativa Agricola San Patrignano.

Durante la serata, le persone presenti avranno il piacere di degustare le eccellenze che raccontano il territorio della Parma Food Valley abbinate, per la speciale occasione, ad altri ingredienti prodotti all’interno di San Patrignano. Un crescendo di sapori che si abbracciano nel segno della solidarietà, con un menù d'eccellenza ideato dalla squadra di Parma Quality Restaurants, capitanata dallo Chef Enrico Bergonzi, Presidente del Consorzio che raccoglie circa 40 ristoratori del territorio.

«Il Parma Quality Restaurants è nato come consorzio di promozione culinaria e gastronomica, all’interno però di un sistema più articolato, fatto di cultura e anche di solidarietà. La Cena Benefica per San Patrignano dimostra infatti come il cibo possa diventare occasione per veicolare importanti messaggi solidali. Parma, anche questa volta, è pronta a collaborare per sostenere una realtà che rappresenta un’eccellenza regionale e modello di rinascita e integrazione anche al di fuori dei confini nazionali. Siamo quindi felicissimi di essere noi questa volta ad accogliere loro, in una cena che diventa unione della nostra cucina e dei nostri prodotti tipici con quelli realizzati proprio all’interno della comunità di recupero. Un’occasione quindi importante di conoscenza e amicizia, stimolata anche dai soci Silvano e Fabio Romani sempre sensibili a questi temi». - Chef Enrico Bergonzi, presidente Parma Quality Restaurants.