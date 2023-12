Fontanellato: l’antico clavicembalo della Rocca Sanvitale in Emilia Romagna suona, e diventa un Cd! Una straordinaria notizia impreziosisce il mondo della cultura, musicale in particolare, nel territorio di Parma e nel circuito Castelli del Ducato.

Avete mai sentito un clavicembalo di 400 anni suonare dal vivo? L’antico clavicembalo secentesco dei conti Sanvitale, da poco restaurato, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 17, suonerà per un suggestivo momento musicale in occasione della presentazione del nuovo Cd inciso quest’anno utilizzando questo prezioso strumento. Il clavicembalista parmense Andrea Chezzi eseguirà alcune musiche tratte dal Cd Bernardo Pasquini: harspsichord music (Urania Records, 2023) registrato proprio nella Rocca di Fontanellato con il clavicembalo che vi si conserva. Con questa registrazione il suono dello strumento musicale dei Sanvitale sarà disponibile ai turisti che visiteranno la Rocca, agli abitanti di Fontanellato e a tutti gli amanti della musica. Il CD è stato realizzato in collaborazione con Comune di Fontanellato e Gestione Museo Rocca Sanvitale Fontanellato.

Interverranno Luigi Spinazzi, sindaco di Fontanellato, Marco Brighenti restauratore dello strumento, ed il clavicembalista Andrea Chezzi maestro esecutore del Cd Bernardo Pasquini (1637 – 1710): harspsichord music. L’ingresso alla presentazione del Cd con l'audizione musicale è gratuito.

Andrea Chezzi, nato a Colorno (Parma), ha iniziato gli studi musicali con lo zio Lino Chezzi professore d’orchestra al Teatro alla Scala di Milano. Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica con il M° Stefano Innocenti nel 1997 e in Clavicembalo con il M° Maria Pia Iacoboni nel 2000 presso il Conservatorio A. Boito di Parma. Si quindi è perfezionato in clavicembalo in Olanda sotto la guida del M° Bob van Asperen alla Amsterdam e Hogeschool voor de Kunsten. Ha affiancato agli studi strumentali quelli di Composizione diplomandosi al Conservatorio A. Boito di Parma nel 2002 con il M° Luigi Abbate. Ha seguito corsi sulla prassi esecutiva della musica antica con i maestri L. F. Tagliavini, W. van de Pol, Ch. Stembridge, G. Murray, A. Marcon, e all’Accademia Chigiana di Siena con Ch. Rousset. E’ amministratore del Gruppo Facebook “Organi antichi in Emilia Romagna”; il suo canale You Tube è: Andrea Chezzi – Organo e Clavicembalo.