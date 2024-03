Francigena Fidenza Festival: oltre 50 eventi dall'11 al 14 aprile

Un evento culturale dedicato alla Via Francigena e ai cammini d’Italia e d’Europa con un ricco programma di oltre 50 eventi per tutte le età, mostre, incontri, talk, approfondimenti, progetti per le scuole, laboratori per bambini, spettacoli e concerti, mercati, camminate guidate alla scoperta del territorio. E' la quarta edizione del 'Francigena Fidenza Festival', in programma dal 11 al 14 aprile, organizzato dal Comune di Fidenza in collaborazione con l'Associazione Europea Vie Francigene (Aevf), con il patrocinio dell’Università di Parma, della Diocesi di Fidenza e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia.

Il Festival viene presentato stamattina al Palazzo dell’Informazione, sede dell’agenzia di stampa Adnkronos, e nell'occasione si svolge la cerimonia di assegnazione del 'Francigena Fidenza Award', premio giornalistico, ideato dall'autrice Rossana Tosto, promosso dal Comune di Fidenza e dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), conferito alla stampa nazionale per l’alta professionalità, il merito, il talento, la passione, la voglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro.

Fidenza, al centro dell'itinerario da Canterbury a Santa Maria di Leuca, è il luogo perfetto per valorizzare la Via Francigena e il Festival vuole essere, ha sottolineato lo scrittore e architetto Sandro Polci, “un connubio tra cammini, cultura e spiritualità”. Tema dell’edizione di quest’anno è la “meta sognata”.

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ha sottolineato: “La Via Francigena è riconosciuta tra primissimi cammini di Europa e cresce sempre di più, negli ultimi anni è cresciuta a doppia cifra percentuale: sono tantissimi i pellegrini. Ho sentito il dovere di continuare a lavorare su questo tema, ne percepivamo la forza, la potenza e la genuinità. Nel 2015 abbiamo convocato tutti i sindaci del percorso italiano chiedendo di cogliere una sfida e di candidare la via Francigena a patrimonio dell’umanità. Siamo nella fase della composizione del dossier per la candidatura Unesco e se ci riusciremo sarà uno dei siti Unesco più estesi. È compito di tutti lavorare per la tutela e valorizzazione di questo patrimonio straordinario”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Fidenza, Maria Pia Bariggi, si è soffermata sul tema di quest’anno: “Ciò che attira l’attenzione sulla Francigena è che sia un volano di cultura, di spiritualità, di percorsi e anche economico”. Il Festival, ha ricordato l’assessore, “richiama un’identità non autoreferenziale, con manifestazioni che evocano l’intera via Francigena”.

Una delle vice presidenti dell’Associazione Europea Vie Francigene (Aevf) Civita Di Russo ha aggiunto: “La via Francigena attraversa quattro nazioni con 3mila km di percorso. Quest’anno celebriamo anche i 30 anni in cui la Francigena è stata riconosciuta come itinerario culturale europeo. In questi quattro giorni di Festival si parlerà di Francigena ma anche di turismo lento, un nuovo modo di fare turismo”.

Il Festival ha ricevuto il riconoscimento della media partnership da Rai Cultura e Rai Radio Kids, dall'agenzia di stampa Adnkronos, dal quotidiano Corriere della Sera, dai magazine online Economy e Affari Italiani. Inoltre, è sostenuto dagli sponsor: Confartigianato Imprese, Superborgo Conad, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Gas Sales Energia, Oasi del Gusto, Badia. (Adnkronos)