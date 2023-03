Il Governatore incantanto da Francesca Mannocchi

Caterina Bonetti, alla guida dell'Assessorato alle Pari Opportunità e Biblioteche, insieme all'Assessorato alla Cultura, ha promosso la rassegna Caleidoscopio d'Europa, percorso che offre lo sguardo di autorevoli e popolari inviati, come avvicinamento ai nuovi scenari del vecchio Continente nel complicato contesto mondiale. L'Assessora ne ha aperto il secondo appuntamento a Palazzo del Govervatore . Protagonista la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. "Francesca Mannocchi qualche mese fa ha parlato a Parma delle letterature che appartengono alla sua formazione, che l'hanno spinta verso una professione che, con coraggio, esercita spesso dal fronte dei conflitti. Tra le prime ad arrivare, tra le poche che riescono ad entrare in maniera straordinaria, oltre che nei fatti, anche nella dimensione umana della guerra." Ha voluto sottolineare Caterina Bonetti "Non posso che ringraziarla per offrirci un contributo sul conflitto ucraino che sta investendo, così vicino a noi, civili e città e di cui, col passare del tempo, forse sfuggono atrocità ed equilibri. A condurre questo viaggio, voglio sottolinearlo come Assessora alle Pari Opportunità sarà una giovane e brillante giornalista di Parma, Giovanna Pavesi, che ha già meritato il Premio storico del Comune per il giornalismo femminile Con gli occhi di una donna".

"E' davvero una guerra di trincea, che non guarda in faccia la vita civile, con una modalità che appartiene alla Siria, ma anche alla Grande Guerra di inizio '900." ha detto Francesca Mannocchi "E' necessario andare sul posto perchè il livello dell'opinione pubblica, sopratttutto dopo il Covid, ha raggiunto livelli distopici. Realtà e testimonianza non battono più un'opinione pubblica sconnessa. Si è potuto pensare che i morti di Bucha fossero stati messi dagli ucraini, si può pensare che il mandato di cattura verso Putin che, tra l'altro, ha deportato 14.000 ragazzi, sia una misura esagerata. Per mesi mi sono sottratta al dibattito ora è il momento di ritornare". Ha detto Francesca Mannocchi, che, salutando il pubblico che ha gremito completamente il Governatore, ha promesso di tornare ancora a Parma: ma non prima di un reportage che inizierà tra qualche giorno dal Bangladesh e di una primavera inoltrata che la riporterà in Ucraina. La registrazione dell'incontro sarà disponibile tra una settimana sul canale You Tube del Comune di Parma. Caleidoscopio d'Europa proseguirà il prossimo 21 aprile, compleanno di Queen Elisabeth, con le anticipazioni sull'imminente incoronazione di Carlo III: ovviamente con Antonio Caprarica.