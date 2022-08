La Festa della vendemmia sui colli

Con la “festa della vendemmia” si celebrano dodici mesi di lavoro in vigna, concentrati quest’anno nella raccolta più difficile di sempre a causa della siccità e del caldo torrido. È il momento più atteso dai viticoltori, che Confagricoltura Emilia Romagna ha voluto racchiudere in un cammino fatto a tappe, lungo i filari della regione, con eventi aperti al pubblico.

Socialità, tradizione e rito del vino sono le parole chiave della nuova rassegna che comincia martedì 9 agosto, alle ore 19.00, sui colli parmensi, alle cantine Dall’Asta di Langhirano. L’appuntamento dal titolo “In attesa della vendemmia” è una passeggiata in vigna sotto la guida dell’enologo, più brindisi panoramico sul castello di Torrechiara, per far conoscere gli attimi che precedono la raccolta delle uve - grado di maturazione e parametri utilizzati per stabilire l’inizio della vendemmia -, con focus sulla produzione del passito di Malvasia (info: ordini@cantinedallasta.com).