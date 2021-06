La tortellata di San Giovanni: Parma si prepara a onorare la tradizione

Per i parmigiani la notte di San Giovanni è la notte dei tortelli d’erbetta! Si mangia fuori, si “affogano nel burro e si asciugano col parmigiano” per poi prendere la rugiada della sera ed imbottigliare il primo Bagnolino dell’anno. Mercoledì 23 giugno 2021 torna la classica tortellata di San Giovanni in Piazza Ghiaia.

La formula vincente è quella delle edizioni passate: la tradizionale gastronomia parmigiana di qualità proposta dagli chef Paola di Gusto Parma e Filippo de l’Osteria dei mascalzoni che, per l’occasione, proporrano la loro cucina in versione street. L’inizio del

servizio di ristorazione è fissato a partire dalle 19:30. Nel cuore del centro storico di Parma si degusteranno i piatti della tradizione: il menù prevede gli intramontabili torta e fritta e salumi del territorio, il piatto principe con i classici tortelli di erbetta, guancialini di maiale e patate fritte per secondo e, per finire, lo “stracchino” della Duchessa come proposta per il dolce. Non mancheranno, ovviamente, i due classici vini della città: lambrusco e malvasia.



Ma tanti locali apriranno i battenti per onorare la tradizione Ecco l’elenco delle tortellate di San Giovanni 2021:



