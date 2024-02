Matteo Lepore, sindaco di Bologna, a Fidenza, il 24 febbraio alle 10:30 al Ridotto del Magnani

Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, aprirà sabato prossimo, il 24 febbraio, alle 10:30 al ridotto del Teatro Magnani il ciclo di incontri "Il presente non basta a nessuno" organizzato dal Pd di Fidenza per inaugurare la propria campagna elettorale tematica. "Verrà il tempo dei manifesti e delle cartoline, dei post sui social e degli incontri con le tante organizzazioni attive in città - dice il segretario Alessandro Stefanini - ma ora è il momento della riflessione, dello sguardo alto rivolto a quel che vorremmo diventasse Fidenza in futuro, dopo un decennio di buon governo da parte dell'amministrazione Massari." L'idea è quella di organizzare un percorso con orizzonte alle amministrative del 2024 che permetta a tutti e tutte di confrontarsi su una narrazione oggettiva. Fidenza è governata dal centro sinistra dal 2014 e in questi 10 anni ha gestito emergenze locali, crisi nazionali e una città ora vivace e oliata in gran parte dei suoi meccanismi amministrativi: i conti sono in ordine, gli uffici lavorano con efficacia e i progetti del PNRR ci vedono primeggiare in molti contesti, non solo provinciali. Ciononostante Fidenza va verso il momento elettorale, come tutte le città e le persone italiane, in uno stato di incertezza che evidentemente ha presa sulle persone, tra ansia climatica, paura del domani economico e calo della volontà partecipativa. Il Partito Democratico vuole dare quindi il suo contributo perché la narrazione dei prossimi mesi non si concentri solo su false paure o ricerche di nemici immaginari. Noi crediamo che grazie ai buonissimi fondamentali della città, Fidenza meriti una nuova visione, e crediamo in un futuro ancora migliore, da giocare - o scrivere, come dicevamo nel 2014 - con le fidentine e i fidentini. Apriamo con Matteo Lepore, Sindaco di Bologna da fine 2021 dopo esserne stato consigliere di quartiere, comunale e poi assessore per molti anni. Laureato in Scienze politiche ed esperto di temi cooperativi e urbanistici, ha dimostrato di essere capace di far funzionare la macchina comunale senza rinunciare ad indirizzarne la politica. Sta valorizzando Bologna come luogo di sperimentazione sui binari di una storia che da sempre la vede all'avanguardia.