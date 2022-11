Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Sabato 5 e domenica 6 novembre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e lo spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma. Domenica 6 novembre speciale apertura gratuita della Camera di San Paolo.

Programma attività

Sabato 5 novembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Le avventure di Bargnocla e Scaramuccia…

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Il Castello dei Burattini è ricco di tantissimi "personaggi": i bambini potranno scoprirli accompagnati da Bargnocla e Scaramuccia, rendendoli protagonisti di una storia creata e animata da loro.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631. Si consiglia l'uso della mascherina.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Arte e mestieri

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

I bambini potranno rappresentare i mestieri che conoscono e farsi ispirare da quelli, antichi e moderni, che svolgono i protagonisti di alcuni dipinti della Pinacoteca.

Max 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184. Si consiglia l'uso della mascherina.

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 6 novembre

Castello dei Burattini

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 16.00: La favola delle teste di legno

Spettacolo per adulti e bambini

Storia dell'animazione in forma teatrale a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari.

L’evento si svolgerà all'esterno del Castello dei Burattini, nel Giardino segreto. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno del museo, con un numero limitato di partecipanti.

L'ingresso è libero sino all'esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia l'uso della mascherina.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Musei civici - orari di apertura nel weekend:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso gratuito domenica 6 novembre.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Contatti:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

Mostre e eventi ospitati negli spazi espositivi del Comune di Parma

Sabato 5 novembre, Galleria San Ludovico

Dalle 16.30 alle 19.30: Pier Paolo Pasolini - Influenze e tentacoli

Nell’ambito del Festival Natura Dèi Teatri 2.0 di Lenz

Seminario che vedrà studiose e studiosi dell’opera plurale di Pasolini in dialogo con il pubblico: lo studioso e direttore artistico di Teatri di Vita Bologna Stefano Casi per il teatro, il poeta e scrittore Andrea Gibellini per la poesia, la ricercatrice in comparatistica e scienze religiose Cristina Frescura per la dimensione teologica e la docente universitaria Sara Martin per il cinema.

Ingresso gratuito

Sabato 5 novembre, Galleria San Ludovico

Ore 20.30: Grigio Piombo

Nell’ambito del Festival Natura Dèi Teatri 2.0 di Lenz

Installazione visuale, sonora, performativa tratta da Aeneis in Italia. Emanazioni da Virgilio, Pier Paolo Pasolini, Marchese de Sade.

Drammaturgia, imagoturgia di Francesco Pititto. Installazione, composizione, costumi di Maria Federica Maestri. Musica e live electronics di Andrea Azzali. Interprete, Valentina Barbarini.

Biglietti: 12 euro intero; 8 euro ridotto (under 30, over 60, studenti, insegnanti carta DOC)

Casa del Suono

L’attesa. Nelle terre di mezzo

Nell'ambito de Il Rumore del Lutto

Orari di apertura: mercoledì - domenica 10-18.

Gli ascolti verranno effettuati nei seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30

Ingresso gratuito - aperta sino al 6 novembre



Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

Gusto al San Paolo! Gli italiani a tavola. 1970-2050

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 16 - 19; sabato e domenica 10 - 13 e 15 - 19.

Ingresso gratuito - aperta sino al 27 novembre

Palazzo Pigorini

Goya - Grosz Il sonno della ragione

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 10 – 13 e 15 – 19; sabato, domenica e i festivi 10 – 19.

Ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 16.30 accompagnamento in mostra gratuito per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito - aperta sino al 13 gennaio