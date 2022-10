Concerto di Nicola Piovani al Teatro Regio: mercoledì 2 novembre le prenotazioni dei biglietti gratuiti

Mercoledì 2 novembre è il giorno fissato per le prenotazioni dei biglietti gratuiti per la cittadinanza per il concerto La musica è pericolosa, che Nicola Piovani terrà al Teatro Regio nella serata del 5 novembre, con cinque solisti dell’Orchestra Aracoeli, in occasione del conferimento della Laurea magistrale ad honorem in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo da parte dell’Università di Parma.



L’evento speciale al Teatro Regio è promosso dall’Ateneo con il patrocinio del Comune di Parma.

Le prenotazioni dei biglietti gratuiti per la cittadinanza saranno aperte mercoledì 2 novembre dalle 11 alle 23.30 (e comunque fino a esaurimento dei posti messi a disposizione) sul sito della biglietteria del Teatro Regio.

Istruzioni per la prenotazione dei biglietti

1) Accedere online al sito della Biglietteria del Teatro Regio di Parma al seguente link: www.biglietteriateatroregioparma.it

2) Selezionare in alto a destra il tasto "Accedi" e quindi cliccare sul tasto "Registrati" sotto la voce "Non sei ancora registrato"; se si è già registrati al sistema di biglietteria online del Teatro Regio, inserire le credenziali di accesso

3) Completare l'inserimento dei dati, dunque creare User e Password

4) Alla fine del processo di compilazione sarà necessario dare il proprio consenso al trattamento dei dati, selezionando l'opzione "Acconsento al trattamento dei dati personali" e quindi cliccando sul tasto "Conferma dati"

Una volta terminata la prima fase di registrazione, sarà sufficiente accedere tramite User e Password alla home page e selezionare dal Menu principale l’evento La musica è pericolosa. La pagina si aprirà con la pianta del Teatro Regio, dove saranno indicati i posti disponibili (verdi) e quelli non disponibili (rossi).

È possibile prenotare fino a un massimo di 2 biglietti a persona.

I biglietti, in formato digitale, saranno inviati all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

Eventuali biglietti rimasti a disposizione dopo il termine delle prenotazioni del 2 novembre verranno messi in distribuzione nella biglietteria del Teatro Regio nei giorni 4 novembre (dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 19) e 5 novembre (dalle 17 fino a inizio spettacolo).

Per informazioni sull’eventuale disponibilità di biglietti si può contattare la biglietteria del Teatro Regio (tel. 0521/203999) a partire dal 4 novembre.

Accesso al teatro

Per accedere al teatro sarà necessario mostrare al personale addetto all’ingresso il biglietto, o in formato elettronico sul proprio smartphone o stampato. L’accesso è consentito da circa mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare la UO Comunicazione istituzionale e Cerimoniale dell’Università di Parma (e-mail: comunicazione@unipr.it - tel. 0521 904006).