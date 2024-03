Palestina: incontro con il giornalista Santopadre di Pagine Esteri

Marco Santopadre, giornalista del sito di informazione indipendente Pagine Esteri e analista dell'area mediorientale e mediterranea sarà mercoledì 13 marzo, alle 18.30, presso il circolo Dipendenti Comunali in viale Mentana 31, nell'ambito del ciclo di incontri 'Innesti. Aperitivi culturali', organizzato da Potere al Popolo Parma con Splinter club. A seguire un aperitivo con prodotti locali a km 0.

"Ucraina, Palestina, Africa. Venti di guerra soffiano ovunque, una guerra mondiale a pezzi è stato definito il presente che viviamo. Provare a capire cosa sta accadendo intorno a noi è indispensabile per capire come affrontare e contrastare quel futuro di guerra e austerità in cui le nostre classi dirigenti ci stanno conducendo senza dirlo apertamente. Costruire un punto di vista documentato su questi conflitti è il modo migliore per non farsi travolgere dalle

propagande belliciste"