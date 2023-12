Teatro Regio sold out per il concerto del Maestro Stefano Bollani

Una serata di pura magia il Natale Insieme 2023 di Fondazione Cariparma al Teatro Regio con il tutto esaurito del concerto di Stefano Bollani, che ha portato il pubblico “a passeggio” tra il Sudamerica e il Mediterraneo. Dal tango alla samba, da Astor Piazzolla e Tienno Pattacini, fino a Nino Rota e alla grande tradizione cinematografica italiana. Culture e lingue diverse, ma legate da unico comun denominatore: quello delle sette note. Da oltre 30 anni Fondazione Cariparma offre alla città il tradizionale concerto di Natale perché la musica rappresenta un potentissimo strumento di inclusione sociale, capace di avvicinare le persone, mettere in comunicazione mondi anche apparentemente molto distanti tra loro, grazie al suo linguaggio universale. In uno scenario globale che negli ultimi anni ha visto crescere con grande velocità le disuguaglianze sociali, le fragilità, le difficoltà economiche di una larga parte della popolazione, il “Natale Insieme” di Fondazione Cariparma ha voluto essere in primis un momento di riflessione, di condivisione, capace di unire tutta la comunità in un momento di autentica convivialità. “Il Natale è un momento toccante per tutti”, ha dichiarato Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma “nessuno dovrebbe trovarsi a viverlo senza quella serenità d’animo che caratterizza ogni momento di festa. In questo difficile frangente storico, segnato da drammatici conflitti e da crescenti disparità sociali, sentiamo forte il bisogno di stringerci l’un l’altro, di riconoscerci come membri di una comunità solidale, inclusiva, desiderosa di affrontare unita le sfide che ci attendono, convinti che insieme possiamo fare la differenza”. Quando Stefano Bollani sale sul palco con il suo “Piano Solo” esiste una sola regola: rendere omaggio all’arte dell’improvvisazione grazie all’unione sempre nuova di tutte le note messe insieme in venti anni di Jam session. Ogni volta un risultato diverso e sempre incredibile, come quello andato in scena al Teatro Regio in occasione del Natale Insieme di Fondazione Cariparma. Il recital “Piano Solo” è stato un viaggio tra i tasti del pianoforte che ha portato il pubblico a superare i confini. I tantissimi parmigiani che hanno preso parte al concerto hanno potuto toccare con mano l’imprevedibilità di questo show, in cui tutto può accadere ma in cui una sola cosa è certa: il medley deciso dal pubblico, un momento molto emozionante, reso ancora più speciale dal grande coinvolgimento che il Maestro Bollani ha mostrato. Sono bastate le prime note, “m’è morto il gatto”, il tir, le 24 ciotole di latte e il pubblico ha subito riconosciuto la canzone con cui la band pratese degli anni Ottanta-Novanta "Edipo e il suo complesso" si era fatta conoscere con una melodia ispirata alla celeberrima "With you or without you" degli U2. Bollani ne ha fornito una versione al pianoforte unica e molto coinvolgente che ha fatto sussultare tutti sulle poltrone, una generosità e una simpatia molto apprezzata dal pubblico che l’ha premiato con grande calore e lunghi applausi.