Tutti Matti in Emilia 2022 al via dal 30 luglio spettacoli fino al 1 settembre

Dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia, il circo contemporaneo torna finalmente a riappropriarsi pienamente della scena e soprattutto del suo amato pubblico: la rassegna internazionale Tutti Matti in Emilia, diffusa sul territorio di Parma e Provincia, organizzata da TNC - Teatro Necessario Circo, nuovo centro di produzione di circo contemporaneo del territorio appena riconosciuto dal Ministero della Cultura, e da Ass. Tutti Matti per Colorno, riparte quest’anno a pieno ritmo, allargando il proprio raggio d’azione e tornando ad essere un appuntamento fortemente inclusivo. Con un calendario che va da sabato 30 luglio a giovedì 1 settembre, la VII edizione della “carovana” circense propone anche quest’anno un programmazione con alcune fra le più divertenti e poetiche creazioni della scena nazionale e internazionale, in luoghi di particolare fascino del territorio: più di un mese di spettacoli, per un totale di 10 serate, con ben 8 compagnie, sui palchi di 5 Comuni, allestiti nello spazio pubblico all’aperto, partendo da Felino (in Piazza Miodini, nell’ambito di una speciale serata, Arte in Piazza, che include molte altre sorprese), passando per Parma (nel Parco della Cittadella, nell’ambito di Parma Estate), Collecchio (al Parco Nevicati, nell’ambito di Estate a Collecchio 2022), Sala Baganza (nel cortile della Rocca), per approdare, nella giornate di pausa del Festival Tutti Matti per Colorno, a Montechiarugolo (in Piazza Mazzini nel prato adiacente al Castello).

IL PROGRAMMA: www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it

La rassegna è realizzata dall’Ass. Teatro Necessario e dall’Ass. Tutti Matti per Colorno grazie alla collaborazione e al sostegno di Comune di Felino, Comune di Collecchio, Comune di Parma, Comune di Sala Baganza, Comune di Montechiarugolo, e al prezioso contributo di Fondazione Cariparma, Regione Emilia - Romagna e Ministero della Cultura. Oggi alla presentazione pubblica a Lostello nel Parco della Cittadella di Parma, spazio culturale e sociale attivato da Emc2 Onlus, gli organizzatori hanno dichiarato: Jacopo Maria Bianchini, Teatro Necessario/Tutti Matti per Colorno: “Tutti Matti in Emilia, dopo 7 anni è diventato un appuntamento estivo importante sul territorio e siamo felici oggi di poter dare ancora più stabilità alla rassegna grazie all’importante riconoscimento del Ministero della Cultura: il centro di produzione Teatro Necessario Circo infatti entra come partner e contribuisce con l’Ass. Tutti Matti per Colorno a portare spettacoli di grande fascino nei paesi della Pedemontana e a Parma, valorizzando lo spazio pubblico, in luoghi importanti per la vita della comunità. E’ importante ricordare che in questo percorso siamo sempre stati accompagnati da Fondazione Cariparma, che ringraziamo per essere un attore cruciale nel nostro sistema culturale.” Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Parma: “questa rassegna ha il merito di unire Parma e il suo territorio attraverso le acrobazie, la comicità e la poesia di artisti di circo contemporaneo riconosciuti a livello nazionale e internazionale, capaci di entrare in contatto con pubblici ogni anno nuovi.

La tappa parmigiana, che con piacere ospiteremo nel Parco della Cittadella, vedrà esibirsi Circocentrique, duo italo-svizzero che emozionerà il pubblico in uno spettacolo perfettamente inserito nel ricco cartellone culturale di Parma Estate 2022, sostenuto dal Comune di Parma per offrire a turisti e cittadini, adulti e bambini occasioni diversificate per vivere al meglio l’estate in città”. La Sindaca di Collecchio, Maristella Galli: “A Collecchio, al Parco Nevicati è di nuovo festa grazie ad una serie di spettacoli (il clown Max Maccarinelli e la compagnia Blucinque) che promettono un incontro unico con l’arte, la poesia e la magia del circo contemporaneo: un’occasione veramente speciale per passare tre serate spumeggianti, riuniti dal desiderio di allegria e condivisione che sono la forza motrice di questa estate ritrovata. Un caloroso bentornato all’Associazione Teatro Necessario e a Tutti Matti per Colorno, capaci di regalare proposte di inconfondibile professionalità adatte ad un pubblico di tutte le età, che quest’anno non avrà limitazioni di accesso per trovare posto”. Chiara Militerno, Assessora Pubblica istruzione e servizi educativi; Politiche Giovanili; Cultura; Pari opportunità, Comune di Felino: “Aderire a Tutti Matti in Emilia significa non solo poter offrire spettacoli di alto livello ma promuovere la cultura del nostro territorio, investendo per migliorare la vita della comunità. Grazie a quest’occasione abbiamo attivato un'importante operazione sul territorio, unendo le forze di diverse associazioni e realtà cittadine: sabato realizzeremo “Arte in Piazza”, un momento di aggregazione e festa per la comunità che valorizza la Piazza, fulcro della vita urbana, capace di affermare l’identità della nostra comunità e rafforzarne l’unità.

Piazza Miodini si trasformerà per un giorno in uno spazio d’arte, grazie a tante proposte diverse tra spettacoli, artisti dell’ingegno, intrattenimento e naturalmente il food&drink, curato dalle associazioni. La serata si concluderà con il concerto di The Criminal Chaos e il dj-set di Davide Schmid. Ringraziamo Teatro Necessario / Tutti Matti per Colorno e tutti coloro che si sono prodigati per creare un momento di festa rivolto a tutti”. Giulia Alfieri, Assessora alla Programmazione Territoriale – Edilizia Privata e Turismo, Comune di Sala Baganza: “Tutti Matti in Emilia è ormai per noi un appuntamento imprescindibile, atteso da tutto il paese e siamo lieti di riproporlo anche quest’anno, accogliendo nel cortile della Rocca la compagnia Dromosofista e Circo Pitanga. Ad ogni edizione l’organizzazione riesce a stupirci e a catturare l’attenzione del pubblico con nuove esibizioni che portano risate e gioia in tutto il paese. È un progetto di cui andiamo molto fieri e che vogliamo curare perché continui a riempire i nostri luoghi di arte e divertimento per grandi e piccini."

Giuseppe Meraviglia, Assessore alla Promozione Turistica, Comune di Montechiarugolo: “La collaborazione con Teatro Necessario/Tutti Matti per Colorno continua con grande soddisfazione: ospitare le tappe della "carovana" di Tutti Matti in Emilia è diventato per Montechiarugolo un appuntamento qualificante nell’ambito del ricco cartellone estivo. Quest'anno avremo modo di apprezzare uno spettacolo collettivo, vincitore di numerosi premi internazionali, in grado di sorprendere, stupire e coinvolgere il pubblico. Con Faltan 7 ci aspettiamo un'ora di assoluto divertimento, per due serate molto speciali”. Informazioni di biglietteria: gli spettacoli a Felino e a Parma sono ad ingresso libero e gratuito; gli spettacoli di Collecchio, Sala Baganza e Montechiarugolo sono a pagamento ed i biglietti sono in vendita online su www.tuttimattipercolorno.it e www.teatronecessario.it e sul posto a partire da un’ora prima di ogni spettacolo.