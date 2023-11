Cavandoli (Lega): "Sulla Pontremolese ricostruzioni fantasiose"

“Le ricostruzioni fantasiose di Europa Verde sulla ferrovia Pontremolese dimostrano o poca conoscenza del progetto o profonda malafede. I fondi stanziati per l’opera sono nell’apposito capitolo del MEF con assegnazione a RFI, mentre prosegue la prima fase dei lavori per realizzare il raddoppio della linea fra Parma e Vicofertile, intervento finanziato dal PNRR. La seconda fase prevede il raddoppio dei binari tra Vicofertile e Fornovo, la realizzazione della Galleria di Valico in variante tra Berceto e Pontremoli e una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli - Chiesaccia". Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega.

"La progettazione della Galleria di Valico - aggiunge - risulta particolarmente complessa dal punto di vista progettuale e realizzativo e ha già visto raddoppiare il previsto costo iniziale a oltre 4 miliardi. Manca ad oggi il progetto pertanto l’opera non può essere finanziata e, come ha spiegato più volte il viceministro Rixi, in questo periodo storico le opere PNRR - che spesso necessitano di ‘talpe’ per scavare gallerie - hanno la priorità, ma non riducono le potenzialità e la strategicità della Pontremolese. Registriamo però il favore di Europa Verde agli scavi per realizzare la Galleria di Valico e il superamento delle barriere ideologiche che li vedono oppositori della TAV. Come sempre, a differenza di certi commentatori, il ministro Salvini e la Lega sono al lavoro per far ripartire cantieri e opere sul territorio, dando risposte che l’inerzia anche ambientalista della sinistra non ha fatto arrivare per decenni”.