Aeroporto, i Cinquestelle confermano il "no all'allungamento della pista"

Il Movimento 5 Stelle conferma il suo “no” all'allungamento della pista dell'aeroporto di Parma. A ribadirlo sono la consigliera regionale Silvia Piccinini e il coordinatore provinciale del M5S Simone Guernelli, che intervengono in seguito all'approvazione in Assemblea Legislativa di un ordine del giorno presentato dalla Lega e approvato da tutti i gruppi, fatta eccezione per il M5S e i Verdi. “Come dimostrano i numeri e l'esperienza di altri scali – spiegano Piccinini e Guernelli - il successo di un aeroporto non dipende dalla lunghezza della sua pista, tant’è che il ‘Giuseppe Verdi’ già nel 2008 raggiunse i 285.000 passeggeri mentre adesso si punta entro il 2050, almeno in una fase iniziale, ad arrivare a 199.000 visitatori. D’altronde anche l'esperienza dell'aeroporto di Firenze dimostra che la lunghezza della pista è solo un falso problema: pur avendo una pista più corta di quella attuale di Parma, lo scalo toscano riesce in ogni caso a movimentare un numero di gran lunga superiore di passeggeri. Infine – aggiungono Piccinini e Guernelli - desta preoccupazione la scelta, riportata dal nuovo master plan presentato dal gestore, di puntare a tre voli cargo al giorno, ovvero molto di più rispetto alla precedente ipotesi che si fermava a una media di circa un volo e mezzo al giorno. Confermiamo quindi il nostro appoggio al Comitato No Cargo e ribadiamo la nostra completa contrarietà all'opera” concludono i due esponenti del M5S.