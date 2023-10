Aeroporto, il Partito Democratico non ci sta: "Non è nostra abitudine nasconderci"

Il Consiglio Comunale di lunedì 9 ottobre ha rappresentato un momento importante nel cammino dell'attuale amministrazione, stante l'importanza e la delicatezza del tema affrontato, e come tale va trattato senza alcun tentativo di minimizzare quanto accaduto al momento della votazione. "Per prima cosa, occorre ringraziare i consiglieri del Partito Democratico - si legge in una nota diffusa da Nicola Bernardi e Michele Vanolli, rispettivamente Segretario Provinciale e Segretario Cittadino del PD di Parma - che hanno votato a favore della delibera in accordo con quanto richiesto dal sindaco Michele Guerra e rispettando la posizione emersa dal confronto dei gruppi consiliari, rispettando il principio della maggioranza. È certamente vero che sul tema dell'aeroporto vi è un dibattito che attraversa in modo trasversale i cittadini di Parma e che anche tra iscritti ed elettori del Partito Democratico vi sono opinioni differenti. Il Partito Democratico ha fatto il possibile per rappresentare una posizione di equilibrato sostegno della delibera che, del resto è stata stilata dalla giunta e dai tecnici del comune. Ciò detto, non è nostra abitudine nasconderci per "non metterci la faccia" né parlare il giorno dopo, perché è troppo facile. Per questo motivo, nei giorni precedenti il Consiglio Comunale del 9 ottobre abbiamo preso posizione pubblicamente sul tema, cercando di rappresentare la posizione maggioritaria emersa nelle riunioni degli organismi del partito e del gruppo consigliare, e dopo aver preso visione della delibera depositata per il consiglio del 9 ottobre.

Vogliamo ringraziare, il capogruppo del Partito Democratico, Sandro Campanini, perché - lui sì - ha tentato fino all'ultimo momento utile di giungere ad una mediazione che fosse in grado di dare una rappresentazione plastica di tutte le opinioni emerse, anche quelle divergenti, garantendo allo stesso tempo l'autosufficienza della maggioranza, che pure in assenza di un "voto di fiducia", rappresenta un presupposto importante in politica.

Da parte nostra lavoreremo affinché il centrosinistra, che dopo venticinque anni di opposizione è tornato alla guida della città con un sindaco capace e largamente apprezzato affronti con coesione e responsabilità le sfide che attendono la nostra città".