Aeroporto, Prospettiva: "Le prescrizioni? Un premio per chi ha rispettato il patto con gli elettori"

Il Gruppo Prospettiva consiliare si è pronunciato sull'accoglimento delle prescrizioni sull'aeroporto. "Un premio per chi ha rispettato il patto con gli elettori". "Le prescrizioni presentate dal Comune contro il progetto cargo sono state accolte - si legge in una nota - il Verdi va sempre di più verso lo sviluppo di hub passeggeri, merito del lavoro dell’Amministrazione e di chi ha voluto, in Consiglio comunale, mettere un freno a un progetto distruttivo per la città’. Soddisfazione tra i consiglieri del gruppo di maggioranza Prospettiva Antonio Nouvenne, Saba Giovannacci e Leonardo Spadi, dopo aver appreso i contenuti dell'Intesa Stato-Regione, pubblicati oggi, che non solo confermano tutte le prescrizioni presenti nella delibera votata in Consiglio lo scorso 9 ottobre, ma vedono entrare con chiarezza anche l’opportunità del trasporto merci sugli aerei passeggeri "aspetto che abbiamo – ricorda Prospettiva – proposto noi nella Commissione Urbanistica del Comune lo scorso 22 settembre in sede di analisi del masterplan". "Le scelte fatte dal Comune, nonostante il suo ruolo minoritario nella partita, sono state sostenute con forza dal nostro gruppo e hanno testimoniato la coerenza rispetto a un impegno preso con gli elettori e la città, nonché una forte responsabilità politica e una solidità amministrativa, che è andata oltre i segnali di incomprensibile sfiducia che purtroppo si sono registrati in Consiglio".