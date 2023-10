Il sindaco sull'aeroporto: "Intesa Stato-Regione dà forza alla nostra strategia"

"Il contenuto dell'Intesa Stato-Regione pubblicata oggi conferma la bontà della strategia messa in campo dall’Amministrazione e, soprattutto, la solidità e l’utilità della nostra delibera consiliare, per cui torno a ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia col loro voto". Così il sindaco Michele Guerra, che prosegue:

"Ho sempre detto che il nostro obiettivo era quello di mantenere un ruolo di protagonisti responsabili, nonostante la ben nota minorità del Comune in questa partita, e di contrastare il traffico cargo su Parma. L'Intesa che esce a seguito della Conferenza dei Servizi non solo contiene tutte le prescrizioni in delibera, ma vede entrare con chiarezza anche la questione del trasporto merci sugli aerei passeggeri e non su mezzi cargo. Abbiamo sempre scelto fin qui la strada della responsabilità amministrativa e istituzionale, studiando con attenzione il modo migliore per incidere realmente sulle decisioni, anche quando si è trattato di assumersi il rischio dell’impopolarità. Crediamo nella forza della politica e nella sua indipendenza rispetto a orpelli ideologici e interessi non coerenti con quelli del territorio. Continuiamo a seguire il prosieguo dell’iter con la cura fino a qui dimostrata".