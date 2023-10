"Al banchetto del Camerata è gradita la camicia nera": che polemica per l'evento neofascista

"Questo sabato al Bastione avremo il piacere di ospitare Guido Taietti di Progetto Razzia, per la presentazione del suo ultimo libro “Enciclopedia della politica underground. A seguire cena in perfetto stile ‘22" e una bandierina nera ad accompagnare una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni. Sulla locandina dell'evento, poi, è stato ulteriormente sottolineato come l'indumento fosse particolarmente gradito. In città si sono scatenate le polemiche per quello che è stata denominato 'il banchetto del Camerata" in calendario del 28 ottobre, in via Toscana 58 a Parma. Un evento neofascista promosso per la ricorrenza della marcia su Roma (sabato 28 ottobre) dal Bastione di Parma, circolo di via Toscana vicino a Casapound.

Tante le reazioni del mondo politico. Con un comunicato, il gruppo del Pd in Consiglio comunale e del segretario cittadino, Michele Vanolli che stigmatizza la situazione. "Parma, Medaglia d’oro per la Lotta di liberazione e la Resistenza non può accettare che il prossimo 28 ottobre si svolga un raduno di “camerati” in “camicia nera” di chiaro stampo fascista, e oltretutto a sostegno di militanti neofascisti. Già nei giorni scorsi erano comparsi manifesti abusivi di contenuto razzista affissi da gruppi di estrema destra: con questo raduno è evidente la volontà di promuovere l’ideologia fascista, potendo peraltro contare, purtroppo, anche su atteggiamenti di legittimazione da parte della destra istituzionale parmigiana.

A 80 anni dall’inizio della Resistenza, questo è un affronto alla storia democratica della nostra città. Siamo tutti chiamati a vigilare con rigore sulla recrudescenza di sentimenti fascisti, razzisti e antisemiti che non riguardano certo la grande maggioranza dei cittadini ma che possono ancora fare breccia soprattutto tra le giovani generazioni e non devono quindi essere in alcun modo sottovalutati da nessuno".

Prospettiva, il gruppo consiliare di maggioranza si scaglia contro l'invito e il messaggio che esso contiene, invitando il Consiglio a "condannare la cena in camicia nera". La condanna di Prospettiva "è implicita - si legge nella nota - ma sarebbe bello e soprattutto auspicabile leggere sui giornali e i siti che sia generalizzata da parte di tutti i partiti e i movimenti che costituiscono il Consiglio comunale'. Il gruppo consigliare di maggioranza prende posizione nei confronti dell'evento È gradita la camicia nera le cui locandine sparse per 'una città medaglia d'oro della Resistenza rappresentano una grave offesa verso chi ha combattuto e si è sacrificato per quella libertà che gli organizzatori dell'iniziativa disprezzano, rievocando un passato di dittatura e sofferenza ed esaltando chi ha compiuto delitti. Come detto - conclude il comunicato di Prospettiva - chiederemo la medesima presa di posizione e la stessa solidarietà in Consiglio comunale, richiamando a un senso di responsabilità tutti i gruppi che rappresentano la democrazia della nostra città. Lo faremo attraverso un ordine del giorno che presenteremo nella prossima seduta".