"Altro passo avanti verso la quarta corsia grazie alla Lega"

“Grazie alla Lega un altro passo avanti verso la quarta corsia dell’A1 tra Piacenza e Modena”. Lo ha annunciato il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente leghista, Fabio Rainieri, dopo l’approvazione di un emendamento alla nota regionale del Documento di Economia e Finanza regionale per il 2022 (DEFR 2022) proposto dai consiglieri del Gruppo Lega, il capogruppo Matteo Rancan e Maura Catellani, con il quale è stato inserito tra gli interventi strategici da programmare e finanziare nel 2022 in Emilia-Romagna anche il completamento della quarta corsia nel tratto emiliano dell’Autosole, compreso il ponte sul Po a Piacenza.

“Adesso che l’intervento è previsto anche nel documento strategico regionale più immediato, da parte della Regione Emilia-Romagna ci sono tutti i presupposti per chiederne e ottenerne con forza la realizzazione in tempi rapidi – ha aggiunto Rainieri – Proprio in questi ultimi mesi, con la ripresa dell’economia e del traffico veicolare e conseguenti enormi disagi e numerosi incidenti, purtroppo anche gravi, su quel tratto autostradale, si è rivelato quanto esso sia assolutamente fondamentale e urgente. E lo è in particolare per Parma e la sua economia, al centro di quel tratto di autostrada e penalizzate da un deficit infrastrutturale, che dopo tanti anni di amnesie da parte delle amministrazioni regionali di sinistra, si può finalmente cominciare a ridurre”.