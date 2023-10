Bocchi: "Solidarietà ad Israele: massima vigilanza per la manifestazione pro Palestina"

"Intendo esprimere piena solidarietà allo Stato di Israele - sottolinea in una nota Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale - vicinanza al suo popolo vittima della feroce offensiva terroristica. Di fronte alla barbarie e ad un tale, disumano ed esplicito attacco ai valori di civiltà e democrazia di tutto l’Occidente non vi possono essere zone d'ombra, ambiguità o distinguo. Le recenti manifestazioni cosiddette pro Palestina avvenute a New York, Londra e Sidney, hanno suscitato sdegno e preoccupazione per la violenza degli slogan, la legittimazione delle azioni terroristiche, lo sfoggio di simboli nazisti. Anche in Italia, purtroppo si stanno manifestando opinioni spregevoli che provano a giustificare o a legittimare le barbare azioni compiute da Hamas contro la popolazione civile di Israele. A Parma è prevista oggi una manifestazione pro Palestina in piazzale della Pace promossa da alcune associazioni di estrema sinistra tra cui Art Lab che sui social inneggia all'Intifada e definisce lo Stato di Israele come "illegittimo imperialismo sionista, un regime coloniale oppressivo e assassino". Invito pertanto le forze politiche e le istituzioni locali a prenderne le distanze e ad adottare la massima vigilanza affinché tale manifestazione non comporti minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico"