Case popolari, la mozione della Lega per la residenzialità storica

La capogruppo della Lega Laura Cavadoli ha presentato una mozione per chiedere il mantenimento della la residenzalità storica per gli alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica, alla luce del nuovo regolamento approvato dalla Regione Emilia-Romagna: "Molti comuni hanno deciso di valorizzare il criterio della storicità della residenza, nel dicembre del 2023 la giunta regionale ha proposto che il criterio della residenzialità storica non potrà più essere valorizzata. Con la mozione chiedo il Comune intervenga presso la Regione Emilia-Romagna che sia garantita la prerogativa dei comuni per l'assegnazione dei punteggi e in particolare la possibilità di valorizzare la residenzialità storica".