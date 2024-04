"Cittadella senz'acqua: è assurdo"

"In una domenica di aprile dalle temperature sopra la media, con la cittadella invasa dai parmigiani, è inconcepibile che le fontane del Parco siano inattive e senza acqua, sempre indispensabile. Il caldo ha messo a dura prova tutti i frequentatori del parco: famiglie, bambini, anziani e sportivi". Così Marco Osio, consigliere comunale del gruppo Vignali Sindaco, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da chi si è recato in Cittadella per fare sport o trascorrere una domenica spensierata e che, curiosamente, non ha trovato modo di sfruttare le fontane del parco. "Trovo molto grave che il Comune dimentichi i "particolari" che, in un parco frequentato come la Cittadella tali non sono. I parmigiani meritano decisamente più attenzione - conclude Osio - ma sembra che questa Giunta, a parte roboanti annunci, ne dia ben poche".