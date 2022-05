Effetto Parma: "Presto un piano di riqualificazione del quartiere Pablo"

"Per il quartiere Pablo ci siamo impegnati a delineare una serie di interventi che mettono al centro tutti cittadini". Con un comunicato stampa, Effetto Parma annuncia un progetto di riqualificazione sismica ed energetica all'interno dello storico quartiere, anticamera dell'Oltretorrente. Molti interventi vedranno protagonisti edifici pubblici, come la Scuola dell’infanzia Arlecchino, per esempio, in termini di sicurezza e sostenibilità, "due temi importanti nel programma di Effetto Parma e centrali nell’Agenda Onu 2030 - si legge nel comunicato -. In sinergia con le azioni rivolte alla scuola c’è il progetto dedicato al Parco delle Magnolie: qui l’area verde verrà riqualificata per diventare ancora più accogliente, un punto importante per i più piccoli e le loro famiglie. Il piazzale Pablo vedrà la creazione di una Zona 30 Estesa, un’operazione di riqualificazione delle rete stradale che migliorerà la qualità dello spazio urbano, garantendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza e una convivenza più facile tra auto, bici e pedoni. Per rimanere sul tema trasporti, il nuovo parcheggio che realizzeremo in via Lanfranco e in via Roncoroni risolverà i problemi di sosta e aiuteranno a combattere il degrado".