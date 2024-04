Europee, Calenda: "Pizzarotti ex M5s? Ha riconosciuto suoi errori"

"Pizzarotti è meno M5s di chiunque altro. Da sindaco di Parma li ha mandato a qual Paese sul termovalorizzatore. Ha riconosciuto i suoi errori". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda ospite 24 Mattino su Radio 24, rispondendo a una domanda sulla candidatura di Federico Pizzarotti, ex M5s. Allora, ha aggiunta Calenda, "perché prendersi una ex Forza Italia come Mara Carfagna? Perché è una persona seria. Così Pizzarotti, o Richetti che è ex Pd", ha aggiunto.

Calenda ha ribadito che "penso che supereremo il 4%" alla Europee, ma "questo sta agli elettori, quello che possiamo fare noi è fare le migliori liste possibili. Per i cittadini: paghiamo sempre la stessa cifra, allora meglio spendere per il generale Camporini che per il generale Vannacci".