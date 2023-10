'Chi ti ama ti protegge', il consigliere Campari: "Il Sindaco di Felino ha respinto la richiesta di patrocinio"

Il Sindaco di Felino Filippo Casolari e tutta la Giunta, hanno respinto la richiesta di Patrocinio per l’evento “CHI TI AMA TI PROTEGGE” che doveva avvenire domenica 24 Settembre durante la settimana della salute a Felino.

Grande delusione da parte di genitori e società sportive, anche di altri paesi, che avrebbero partecipato all’evento presieduto dal noto Cardiologo Prof.re Alessandro Capucci, specialista in malattie cardiovascolari, medicina interna e medicina sportiva. L’evento era già stato organizzato in tante altre città, come Teramo, L’Aquila, Rieti, Parma, Perugia, Ascoli Piceno e Piacenza, ottenendo il Patrocinio da Regioni e Province di rispettiva competenza. Scopo dell’evento, precisa Enrico Campari, Consigliere indipendente del Comune di Felino, che aveva presentato per ben due volte la richiesta di Patrocinio, era quello di sensibilizzare e motivare la proposta di screening cardiaco per la fascia di età 0-14 anni, spiegando i dati e le possibili cause delle miocarditi e patologie cardiache. Ridicole le giustificazioni date dalla Giunta: Alla prima richiesta è stato risposto che la documentazione fornita non era sufficientemente esaustiva, alla seconda invece, che l’iniziativa, pur riconoscendola apprezzabile, non rientrava tra le “prioritarie prerogative dell’azione amministrativa”. Campari, ha precisato, che la domanda di Patrocinio al Comune di Felino è stata compilata con le stesse modalità usate per altri Comuni e Province. Nessun Ente ha prodotto contestazioni dando disponibilità all’utilizzo delle proprie sale ad uso gratuito. Questo evento aveva il fine di sensibilizzare l’Amministrazione e i cittadini a non sottovalutare il crescente aumento di malattie cardiache, che purtroppo rischiano di essere riscontrate quando ormai è troppo tardi per attivare un' azione di prevenzione e cura. Non tutti i ragazzi praticano attività sportive e quindi il rischio di non usufruire di un controllo medico specialistico può causare irreversibili situazioni con gravi danni cardiaci, fino alla morte. Non possiamo sottovalutare i dati inattaccabili di questo esponenziale aumento di casi e tutti dobbiamo contribuire ad informare, senza terrorizzare, genitori e famiglie di quello che è possibile fare. In parallelo indurre le istituzioni e chi di dovere ad inserire nel protocollo LEA, ovvero le prestazioni e le cure che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente, anche il servizio di screening gratuito in età pediatrica. Grave non approvare il Patrocinio dell’evento del Prof. Capucci, noto cardiologo di fama nazionale, che avrebbe portato autorevoli considerazioni su un tema sul quale non si può più tacere. Campari si era reso disponibile ad un’ incontro per chiarire qualsiasi dubbio sul mancato gradimento a questa seria iniziativa, evidenziando inoltre, come la Regione Abruzzo, con la partecipazione del Garante dell’infanzia, abbia indetto un tavolo tecnico di confronto col Comitato Difesa Minori e medici di rilievo nazionale, al fine di affrontare congiuntamente il tema. All’ iniziativa citata è stato dato ampio risalto, anche con servizi Rai, ma a quanto pare all’ Amministrazione di Felino, nulla interessa della salute dei propri ragazzi. Conclude Campari….Il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e che il Consiglio Comunale condivide questa responsabilità