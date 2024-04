"Il Comune amplia le righe blu per fare cassa"

“Il Comune amplia le zone con le righe blu e include anche la pausa pranzo - sottolinea Laura Cavandoli, deputato e capogruppo Lega in Consiglio Comunale a Parma - per “uniformare la regolamentazione della sosta”, cioè per “fare cassa” oltre che complicare la vita ai parmigiani. La libertà fondamentale di spostamento subisce pertanto ulteriori restrizioni, dopo Ztl, Zone 30 e varchi elettronici, e impone ulteriori cambiamenti agli automobilisti, proprio mentre in Parlamento si sta procedendo con un ammodernamento del Codice della Strada a favore dei cittadini e contro le multe imposte solo per chiudere i bilanci comunali.

Il nuovo piano Sosta, inoltre, aumenta la digitalizzazione imponendo a tutti l’obbligo di utilizzare l’app Tap&Park che funziona solo su smartphone di ultima generazione. Ancora una volta devo ribadire che in Italia non c’è nessun obbligo di avere uno smartphone e la digitalizzazione risulta di difficile utilizzo e molto gravosa per i parmigiani non più giovani che rischiano di essere esclusi dalla scontistica in pausa pranzo e di prendere sanzioni anche pesanti. Insomma, il nuovo Piano sosta del Comune di Parma è da rivedere subito, prima che entri in vigore!”